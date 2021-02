NISAM IMAO VREMENA DA ŽIVIM, BIO SAM LETEĆI: Boban Rajović otkrio šta mu se lepo desilo u 2020, pa i kako su ga zvali u DANSKOJ!

Boban Rajović govorio je o svojoj karijeri, pa i kako je na njegovu porodicu uticala pandemija korona virusa.

Pevač kaže da pored toga što nije nastupao, bilo je i lepih stvari koje mu je doneo boravak kući.

foto: Printscreen/Šok Tok

"Nisam imao vremena da živim, da osetim neke trenutke, to mi ovo vreme dozvoljava. Da osetim porodicu, decu, širu familiju, da upoznam dobre ljude koje nisam znao, a i da shvatim da neki nisu kakve sam ih zamišljao. Sad je na meni da sudim kako ću dalje prema njima, a biću isti, moliću se za dobro u njihovom životu", pričao je Boban, pa dodao:

foto: Printscreen/Šok Tok

"Bilo je kada nas je četvoro bilo kući. Anđela se vratila iz Amerike, Andrija je igrao fudbal, pa su došli i osetio sam porodičnu atmosferu, oni su navikli da ja nisam kući. Andrija ima 19 godina, u periodu njegovog odrastanja imao sam više vremena za njega. U Beogradu sam 20 godina, a nisam osetio ništa kao sad, bio sam leteći, ovo je definitivno moj grad i moja zemlja, iako volim da odem do Crne Gore. Voleo bih da se mikrofon vrati i da krenemo da zarađujemo."

Životna želja pevaču je da snimi film, a u jednom se pojavio kao obezbeđenje.

"Voleo bih da se napravi neki film o meni, to mi je želja. Imao sam mnogo životnih oscilacija, bio sam u Beogradu, Kopenhagenu, Crnoj Gori, počeo sam karijeru bez novaca, bilo je uspona i padova, mislim da bi to bio jedan vrlo interestantan film. Za one koji ne znaju imam 49 godina, sad kreće drugo poluvreme", pričao je Boban, za kog su braća rekla da je veoma snalažljiv u životu.

"Bio sam dobar plivač u nemirnom moru, nikada se nisam stideo da radim. Znao sam da zarađujem i da ostanem bez novca, voleo bih da bar jedno od moje dece to nasledi, mislim da je Anđela veoma blizu... Kada vidim da sam u braku 29 godina, da imam vaspitanu i skromnu decu, zaista sam srećan", kaže pevač.

foto: Printscreen/Šok Tok

U Danskoj su ga komšije zvale Majkl Džekson.

"Zvali su me tako iako nemam kosu", nasmejao je Boban sve u emisiji "Šok Tok".

