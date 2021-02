OGLASIO SE OTAC JOVANE MISICE! Tomović ju je isprozivao da nije prenela Kariću poruku, a evo šta on kaže: ONA ODLUČUJE ŠTA RADI!

Odnos Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića glavna je tema u Beloj kući. Jedna od stvari koja je pokrenuta bila je i afera "Poruka".

Naime, sinoć tokom emisije i svađe između Jovane i Vladimira Tomovića, on ju je upitao da li je prenela Stefanu poruku koju je dobila od Kristijana pre 20-ak dana.

foto: Printscreen/Pink

Priča je zapravo da je Jovana dobila poruku od Kristijana koja je navodno bila od njenog oca, te da se on ne slaže sa njihovom vezom. Sada se oglasio Jovanin otac, koji je rekao da nikakve poruke nije slao i da je to laž.

- Ma ne, to je čista laž, ja to nikad nisam rekao, to je baš čista laž. Ona je punoletna devojka, žena, ona odlučuje i radi šta hoće, ja stvarno ne želim da dajem izjave, izvukli ste sad ovo što ste hteli, ali stvarno neću da pričam ništa više - rekao nam je kratko Jovanin otac.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink/M.M.

