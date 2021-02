BILA SAM OPSEDNUTA OCEM, ZA MENE JE BIO BOG! Džejova ćerka otkrila da se snima film o njemu? Zovu i TRAŽE SCENARIO!

Ćerka preminulog pevača, Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski ne miri se sa gubitkom oca. Iako planira da krene njegovim stopama kada je muzika u pitanju, ona ističe da je sve na dugom štapu i da pesama još nema.

- Ništa još ne znam. Ako Bog da, pravićemo i promociju, ali još ništa ne zna. Javljaju se ljudi, nude neke pesme, odprilike sam izabrala, ali je sve u vazi pregovora, dogovora. Glupo je da pričam unapred - rekla je Marija.

Uporedno za interesovanjem za Marijinu mužičku karijeru sve se više spominje film o Džeju.

- Ima više ponuda za film. Traže mi scenario, a ja ne znam ko bi to mogao da uradi kako dolikuje. Sa druge strane, ja ne znam pola njegovog života i ne mogu da ispričam kako se rodio, živeo u domu, šta je bilo sa roditeljima... Znam osnovno, ono što i ceo Balkan, ništa više od toga - rekla je Marija pa dodala:

- Meni tata uvek fali. Opsednuta sam bila mojim ocem, on je za mene bio Bog. Sad kad njega nema, ja učim da hodam. On je upravljao mojim životom, za sve se pitao, i sad sa 24 godine učim da vodim brigu o sebi. Nikada mi nije pretio da bilo šta moram, ali kada bi mi rekao da je to nešto najbolje za mene, uvek sam ga slušala i uvek je bio u pravu. Do njega nisam nikog bliskog izgubila, a sad sam ostala bez najrođenijeg. Iskreno, nadala sam se da će bar još minimum deset godina da poživi, ali, božija volja. Teško mi je, ali se navikavam - ističe Marija.

- Ne bih da davim ljude sa pričama o meni, da ljudima iskačem iz frižidera.. Sada nemam povod da pričam o sebi, još nisam pevačica. Ne volim da se eksponiram jer nemam razloga.

- Kada budem nešto snimila, kad se budem bavila javnim poslom, tada ću imati povoda za priču. Ne mislim da sam trenutno javna ličnost. Nadam se da ću ispuniti i svoju i tatinu želju, da snimim tu pesmu, a posle ćemo lako - rekla je Marija za Svet, preneli su mediji.

