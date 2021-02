ESTRADA POD LUPOM! Policija pokreće ISTRAGU o automobilima koja voze poznati, a oni PANIČNO REŠAVAJU PAPIROLOGIJU!

Oduzimanje Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, dva automobila sa stranim tablicama, "lamborginija urus" i "porše kajena", otvorilo je Pandorinu kutiju - ko sve od zvezda sa estrade vozi automobile registrovane u inostranstvu bez prisustva vlasnika, a pritom ima stalno prebivalište u Srbiji.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, policija pokreće istragu o estradnim zvezdama kako bi utvrdila ko je načinio carinski prekršaj, jer jutjuber nije jedini koji vozi skupocene automobile u našoj zemlji. Među njima su: Dara Bubamara, Andreana Čekić, Seka Aleksić, Stefan Đurić Rasta, ali i mnogi drugi. Vozila za koja se utvrdi da se neovlašćeno koriste biće privremeno oduzeta zbog sumnje u carinski prekršaj, radi policijskih provera.

Strani državljani, kao i državljani Srbije koji žive u inostranstvu (tamo rade, studiraju ili im je privremeni boravak odobren), mogu da dođu u Srbiju automobilom registrovanim u inostranstvu i da ga koriste dok traju razlozi njihovog boravka, objašnjava naš sagovornik upućen u ovu proceduru. To vozilo sme da ostane u našoj zemlji najviše tri meseca. Ukoliko planiraju da borave u Srbiji duže, moraju da obave privremeni uvoz, koji je u potpunosti oslobođen plaćanja uvoznih dažbina. Pritom, stranac mora da ima odobren boravak u našoj zemlji duži od tri meseca.

Ovim povodom kontaktirali smo s pojedinim pevačima. Čekićeva tvrdi da je u njenom slučaju sve čisto. - Ja sam austrijski državljanin i mislim da čak i ne bih mogla da vozim auto na naše table. Kod mene je sve legalno i čisto, potkrepljeno dokumentacijom - poručuje ona. Isti je slučaj i s Darom: - Ceo život imam nemačke i austrijske, a otkako sam rodila sina, i francuske papire. Nemam potrebu da prebacujem tablice kad putujem non-stop i imam čiste papire. Ko god želi može da me proveri - kaže Bubamara.

Pokušali smo da dobijemo i Rastu, koji nije bio dostupan za komentar. Međutim, njegov prijatelj nam je objasnio kako stoje stvari kad je reperov vozni park u pitanju:

- Rasta je vlasnik automobila koje je kupio i on ima radnu dozvolu u Švajcarskoj. Po tom osnovu on može da upravlja kolima u našoj zemlji. On je nedavno policiji dostavio kompletnu dokumentaciju i papirologija je čista. Rasta se nikad nije bavio prevarama, a za sve što je kupio ima i potrebne dokaze. Postavili smo pitanja i MUP putem mejla, ali odgovor do zaključenja broja nismo dobili.

