IZBEGAVAM DA POMINJEM NJEGOVO IME! Ljupka Stević progovorila o generalu Simiću pa otkrila ljubavni status: Muškarcima sam ODBOJNA!

Pevačica Ljupka Stević bila je gošća u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji. Najpre je pevačica govorila o skandalu koji je priredila u septembru prošle godine, kada je saznala da je njen dugogodišnji partner, general Dragiša Simić, vara.

foto: Kurir

- Volela bih da ostavim to iza sebe. Ne želim da govorim javno o tome, jer sam to prevazišla. Kraj je defintivno sa celom tom pričom iz septembra prošle godine. Mnogi me nazviaju skandal majstorom. Polovina ljudi zna da sam kulturna i fina cura, ime govori kakva sam osoba. Svako ko me poznaje to kaže. To je bio nalet emocija. Ljudi, kraj je. Ne želim da se vraćam na taj period. U tom periodu sam morala da govorim javno, bez zadrške, bila sam iskrena. Sramota me da se ponovo vraćam i da prolazim kroz taj period. Ne gledam snimke, ne čitam izjave koje sam davala, idemo u neki novi život. Lepo sam započela ovu 2021. godinu - rekla je pevačica u Pulsu Srbije.

U emisiji Ljupka je imala prilike da čuje da numerologija predviđa njeno pomirenje sa Simketom, što je oštro prokomentarisala:

- Ne verujem u numerologiju, volim horoskop, niko ne može da nam diktira šta će da se desi. Žao mi je, ali nije u pravu. Nemam komunikaciju sa njim, izbegavam da pominjem njegovo ime. Mora da se stavi tačka. Da sam želela da analiziram bilo šta, ko zna gde bih završila - rekla je pevačica za Kurir televiziju.

Ljupka je otkrila da nije u vezi, da je se muškarci plaše i da joj na društvenim mrežama najčešće pišu žene:

- Mislim da su muškarci jako povučeni kada sam ja u pitanju, imaju neku dozu odbojnosti. Verujem da se plaši. Postoji vid nekog straha. Ukoliko budem u nekoj vezi ja ću reću kakav me je muškarac osvojio. Na mrežama mi pišu devojke koje prolaze kroz težak životni period, traže savet. Treba da gledaju od mene kako ne treba. Kada ne mogu da se izbore sa raskidom pitaju me "Kako možeš da se smeješ, da izgledaš tako", ja ih bodrim da to prevaziđu - rekla je Ljupka u Pulsu Srbije.

Pevačica je otkrila kako joj je otkad ne radi zbog situacije sa pandemijom.

- Zaboravila sam kako je biti na putu, kad publika peva sa mnom u glas. Nisam dugo pevala, zaboravila sam osećaj. Očekujem da će biti fenomenalna letnja sezona, da ću pevati u Crnoj Gori, po tri meseca, kao nekad - rekla je pevačica u Pulsu Srbije.

foto: Kurir

Kurir.rs/S.M.

