PROBLEMI U VEZI MARIJANE ZONJIĆ I BIVŠEG MUŽA MINE KOSTIĆ: Smučilo mu se što želim da imam svoju slobodu! Priznala da su RASKIDALI

Iako su nedavno uplovili u vezu, Marijana Zonjić i Igor Kostić su već nekoliko puta stigli da raskinu. Igor je poznat i pod nadimkom Igor X, i kao bivši muž pevačice Mine Kostić.

foto: Printscreen

- Nismo razgovarali neko vreme. Bilo mi je baš teško. Ja sam njega dva puta ostavljala, a on mi se uvek vraćao, ali sada sam mislila da je definitivno kraj. Smučilo mu se što želim da imam svoju slobodu - ispričala je Marijana.

- Kada sam mu obećala da ću da se smirim i da ću da smanjim izlaske i ludovanja po žurkama, dao mi je drugu šansu. Mislim da mu najviše smetaju moje slike koje kačim na Instagram, a na kojima sam provokativna - dodala je Zonjićeva za Star, a prenose mediji.

foto: Instagram Printscreen

Podsetimo, ona je nedavno u jednom intervjuu istakla da je upoznala njegovu porodicu i decu.

- Upoznala sam Igora pre tri meseca, kada sam došla kod njega u studio da snimam cover, od tada smo nerazdvojni. Odmah smo ušli u vezu, već sam upoznala sve njegove - rekla je novopečena pevačica i dodala:

- Upoznala sam mu obe ćerke, porodicu i prijatelje. Minina Anastasija me baš voli, a Mini to smeta. Ona zna za nas, ali ne znam kakvo mišljenje ima, niti me zanima. Imam poštovanja prema njihovom odnosu zbog ćerke, jer je Igor najbolji tata na svetu i zato bih volela da zatrudnim sa njim - priznala je Marijana Zonjić za Informer.

foto: Damir Dervišagić

