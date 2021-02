JELENA PEŠIĆ SE NAŠLA SA ŠA NOĆ PRED ZADRUGU! Bivša zadrugarka znala da će se reper zaljubiti: Sumnja da je VARAO ŽENU I RANIJE!

Bivša zadrugarka Jelena Pešić je istakla da veruje da je Nenad Aleksić Ša i pre varao svoju suprugu Ivanu Aleksić.

- Svi su upoznati sa tim da smo Tara i ja dobre drugarice. Znam da je Tara zaljubljena, svesna sam šta joj se dešava. A sad ću vam otkriti ekskluzivno, noć pred ''Zadrugu 4'' sam se našla sa Ša. Stoji da on svoju Ivanu gleda kao Boga, i pitala sam ga: ''Šta ce biti ako se zaljubis?''. Ja sam sutradan rekla sestri ''Ša će se tamo zaljubiti'', on voli žene, žene vole njega, i on je meni rekao ''Ma to meni ne može da se desi!'', a u očima mu se prosto vidi da će se to desiti. ‎Mislim da su jako zaljubljeni i on i ona - zaključila je Jelena Pešić.

Voditelj ju je upitao: ''Da li misliš da je Ša varao ženu do sada?''.

- Ja mislim da jeste - zaključila je Pešićeva u emisiji ''Pitam za druga''

Ona je otvoreno pričala i o Kariću.

- Čuli smo se pre njegovog ulaska, ja sam mu poželela sreću, napisala sam: ''Srećno, čekam te!''. I sretnem se sa Anom Korać i ona kaže i ti čekaš Stefana, najbolje bi bilo da napravimo neku grupu ''Čekajući Stefana'' - rekla je Jelena i potom objasnila da je ona dobila odgovor od Karića:

- Napisala sam: Stefane nek je sa srećom, budi to što jesi, čekam te. On je napisao: Čekaj me, čuvaj se. I to je to. I slučajno sam srela Anu - ispirčala je Jelena kroz smeh.

