NIKAD NISAM DIGAO RUKU NA NJU, KAD PRETERAM ONA MENE UDARI! Đani izneo intimne detalje iz braka sa Slađom, otkrio šta ih ODRŽAVA!

Radiša Trajković Đani u braku su više od 20 godine, a folker je sada otkrio šta je tajna njihovog trajanja.

- Verovao ili ne, seks nam je sada još bolji nego kada smo bili mlađi. Brak smo sačuvali dobrim seksom, samo udri i zato je kod nas uvek opštenarodno veselje u kući - kaže kroz osmeh folker i priznaje da se uvek iznova šokira kada čuje da su muškarci nasilni prema svojim ženama.ž

- Kada baš preteram, moja Slađa uzme štap i udari me u glavu, šalu na stranu. Moram da se pohvalim da ja moju porodicu nikada nisam zlostavljao, na ženu nikada ruku nisam podigao, niti bih tako nešto učinio - kaže Đani.

Folker je omiljen među pevačima upravo zbog vedrog duha i harizme koju poseduje, a mnogi se pitaju odakle crpi energiju.

- Takav sam se rodio, lud, vedar i nasmejan i onda možemo da idemo na Mars - kaže folker i dodaje da ga fizički izgled nikada nije opterećivao.

- Volim dobro da klopam, ne vodim računa o liniji, što se da i primetiti. Živim život punim plućima - priznaje Trajković, koji je u životu najviše ponosan na to kako je vaspitao svoju decu.

- Učio sam ih da budu dobri ljudi, nadam se da će to preneti i na svoju decu. Najlakše je u životu da budeš džukela, al’ ako činiš dobro, dobrom se i nadaj, to je bila moja parola dok sam ih vaspitavao - priznaje Đani.

Iako je deda postao u svojoj četrdeset sedmoj godini, popularni pevač se i dalje oseća kao momak.

- Naravno da se osećam kao momak, sve je to istina. Devojke, švalerke, žena, sve to imam i to je ono što me čini momkom.

