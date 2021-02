DOK JE MARIJA U AMERICI, DŽEJLA JE SA SESTRAMA: Ramovićeva ne skida osmeh sa lica dok region bruji o vezi sa Šerifovićkom!

Nakon što je u domaćim medijima kao bomba odjeknula vest o navodnoj vezi pevačica Marije Šerifović i Džejle Ramović, njih dve našle su se u žiži interesovanja. Sada se Džejla oglasila na svom Instagram nalogu.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, mlada pevačica objavila je kratak video na kojem pozira sa svojim sestrama. Sudeći po snimku na kom sestre Ramović uživaju nasmejane na sunčevim zracima. izgleda da ih Džejlin skandal nije potresao, i da su odnosi među njima i dalje u redu.

Marija Šerifović je već nekoliko dana u Kaliforniji.

Podsetimo, nedavno se za medije oglasio i Rajko Šerifović, Marijin otac, koji je prokomentarisao čitavu priču:

- Odavno je poznato koji pol moja ćerka voli. Moje dete ima pravo da radi šta hoće. Sa moje strane joj je sve dozvoljeno! Džejla je bila na njenom koncertu u Kragujevcu, prelepa je devojka, oduševila me je manirima, harizmom i dobrotom. Njih dve i treba da budu zajedno, a najvažnije je da se iskreno vole. Ona ima sve što moja ćerka želi od partnera. Raduje me što je moja ćerka srećna, a u tom slučaju pol je najmanje bitan. Nije bitno da li će da se ženi ili udaje. Ovo sa Džejlom je nešto ozbiljnije, nije avantura i mislim da bi trebalo da odnos krunišu brakom. Ne zanima me ko šta priča, jer su i o meni pričali da sam kockar i pijanica i slično - rekao je Marijin otac za Srpski telegraf.

foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Prva TV

