NISAM SEBI KUPILA GAĆE, MOŽDA SAM U MINUSU! Pevačica progovorila o poslu u koji je uložila, pa otkrila da se time bavi iz ljubavi!

Pevača Lana Jurčević, u žižu interesovanja dospela je kada je slučajno zabeležila zemljotres koji je pogodio Zagreb, sada je ponovo privukla pažnju javnosti u regionu.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica se obratila javnosti na Instagramu i otkrila zašto je započela novi biznis.

"Sve što sam u životu radila, radila sam iz ljubavi, igre i znatiželje. Iz kuhinje smo otišli u veći prostor, sad nekad i pet ljudi pakuje u isto vreme i sad se selimo već treći put. Ne pišem ovo da mi neko aplaudira, pišem to zato što želim da vidite da se sve može. I da ja isto tako ponekad krećem ispočetka, sa sumnjama, strahovima i nesigurnostima. Ali jedno se nikad ne menja - predanost, ludačka volja, rad i strast prema tome što radim. Neko će reći: 'A lako je tebi kad te ljudi znaju, imaš mnogo ljudi na društvenim mrežama, muzičku karijeru'. Ok, ali mislim da samo oni koji malo dublje razumeju stvari znaju da je to takođe mač sa dve oštrice. Koliko je dobro, toliko ima i prepreka. Molim vas, nemojte misliti da se meni zbog toga otvaraju sva vrata, bolje da vam kažem koliko ih se zatvorilo i koliko ih je još uvek zatvoreno. Ali otključaćemo i njih", napisala je.

Lana je istakla da ne smatra da je njen brend uspešan zato što je ona od ranije poznata javnosti, niti da joj je popularnost na bilo koji način pomogla u svetu kozmetike.

"Kolikim svetskim mega facama nikad nisu zaživeli projekti, brendovi. Nešto nije funkcionisalo, nešto se nije poklopilo, nešto nije držalo vodu, nešto nije imalo pokriće, i najvažnije od svega - nešto ljudi u svemu tome nisu zavoleli. A to sve znači da vi možete sve jednako, možda i više od mene. Onome koji traži opravdanja za svoj neuspeh ili neostvarivanje ciljeva (bilo koje vrste) kažem jedno: nisi to dovoljno hteo ili si prerano odustao. Nema treće. Nema", poručila je Lana.

Na kraju svog obraćanja pevačica je istakla da o zaradi ne razmišlja, ali i iznenadila sve izjavom da "od toga nije kupila ni gaće" i da je "verovatno u minusu", pa dodala da je većinu zarade prosledila onima kojima je novac potrebniji.

"I znate šta ću vam još reći - nisam sebi kupila ni nove gaće od toga svega. Ne znam ni koliko imamo na računu. Verovatno ništa (možda smo i u minusu jer to što dođe, odmah ispari na nove stvari i projekte). Gledam da pomognemo gde možemo, kako smo i do sada, i donirali i pomagali jer to je najmanje što možemo i moramo! Imamo planove u budućnosti kako da što više doprinosimo i pomažemo i bolesnima i nemoćnima i životinjicama. Biće vremena za 'gaće' i neke nove zidove, okružene šumom i prirodom, jednog dana", zaključila je ona.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:43 OVO JE TAJNA NJENOG USPEHA! Jovana Jeremić NA ROLERIMA uletela u zgradu televizije, kolege zatečene: Šta radiš, crna ženo?! VIDEO

Kurir