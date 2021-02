ANA BEKUTA PROGOVORILA O UDAJI ZA MRKU! Pevačica otkrila da li staje na ludi kamen, pomenula i gala proslavu koja se sprema!

Pevačica Ana Bekuta obratila se medijima i najpre razrešila šta je želela da kaže tvitom u kom je napisala da devojke ne treba da se udaju mlade:

- Naravno da verujem, mislim da će moje iskustvo pomoći devojkama, ženama.U određenom trenutku, kad mi to želimo, ne dobijemo to. Prave stvari se dešavaju kad ih ne očekujemo, u mom slučaju ja sam se prepustila i rekla nek mi Bog pošalje ono što misli da mi treba jer sam izgubila svaku nadu. Ljudi maliciozni to drugačije tumače, moja poruka bila je pozitivna i poruka da ne gubimo nadu bez obzira na krahove, brodolome. Pojavi se pravi čovek ona kad ste spremni za njega, kad zavolite sebe - objasnila je Bekuta.

Pevačica je nedavno proslavila 9 godina ljubavi sa Milutinom Mrkonjićem, pa je otrkila kada su sreli, kao i da će naredne godine napraviti proslavu za desetogodišnjicu veze, ali da brak ne planira:

- Ja sam bila u 52. godini svog život, on u 70. godini, zaista sam se načekala. Prva polovina mog života prošla je u traženju. Da smo se ranije sreli, ne bismo se prepoznali. Mi u dvadesetim i tridesetim ne znamo šta je ljubav. Tek u četrdesetim, shvatamo.S mudrošću dolaze neke stvari. 10 godina, obećali smo, proslava. Ne planiram da se udam, ne bih zaista jer to ništa ne bi promenilo - zaključila je pevačica.

