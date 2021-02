SANJA KUŽET RASPAMETILA MUŠKARCE IZGLEDOM! Voditeljka se u emisiji pojavila u ultra kratoj HALJINI i pokazala koliko je ZGODNA!

Voditeljka muzičkog takmičenja "Zvezda Granda", Sanja Kužet iz emisije u emisiju fascinira izgledom.

Naime, Sanja važi za veoma atraktivnu i zgodnu voditeljku, a svojim odevnim kombinacijama često ističe atribute.

Ona je sinoć imala minijaturnu haljinu na bretele, u nežno roze boji. Ova odevna kombinacija je istakla njenu vitku i zanosnu figuru.

"Kakva žena", "najlepša i najprirodnija žena u Srbiji", "Sanja nema konkurenciju", komentarisali su gledaoci, pa ne čudi što Sanja važi za jednu od najlepših i najzgodnijih voditeljki.

Inače, Sanja je nedavno rekla da nije uvek top sređena i da se privatno ne šminka često.

- Ljudima se jako dopada kada me vide izmeštenu, kada nisam na sceni. A ja, baš zbog toga što se na poslu doterujem i šminkam, trudim se da svoje slobodno vreme provedem u što opuštenijem izdanju. To mi prija i ne stidim se toga - izjavila je Sanja gostujući u emisiji "Grand Magazin".

Kužetova je istakla da, za razliku od mnogih devojaka, ne voli da pravi selfije.

- To je borba koja izgleda presmešno dok ta fotografija nastane i onda ja samo zamislim kako je devojkama kojima je to profesija. Proces stvaranja toga nije nimalo naivan, jer to iziskuje mnogo vremena, kreativnosti i energije. Ja tu snagu, niti volju, niti ambiciju nemam ni blizu.

