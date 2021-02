RIALDA IMA SINA OD 10 GODINA?! Zorica Marković RASKRINKALA zadrugare i kolege: Lazić me nije pljuvao, Vesna je uzela 150.000 evra!

Zorica Marković komentarisala je kako je bilo nekad kad je držala kafanu, pomenula je kolege koje su tu pevale, i tom prilikom otkrila ko je od kolega pljuvao, ko nije, a tvrdi da su svi dobro zaradili.

- Ovde je nekad bilo selo. Sad se izgradilo, zovu ga "Mali Pariz". Tu su bile kafane. Mnogi su pevali. Častili su me što su pljuvali. Nije Darko Lazić, nije Domić, nije Prijovićka. Nisu deca, oni malo stariji. Vesna je pevala ovde godinu dana, Đani. Vesna je ovde uzela 150.000 evra, nije me pljuvala. Radili su i zaradili. Treba obezbediti mesto i lokaciju. I ja sam zaradila, i oni - rekla je pevačica.

Zorica je otkrila kakvo je njeno zdravstveno stanje.

- Imala sam upalu nerva, bila sam se iskrivila. Bila sam na redovnim ispitivanjima, imam svog lekara. Upaljen mi je nerv, zbog promaje. Čuvajte se promaje. Koronu sam preležala kad niko nije znao šta je, negativna sam, imam antitela. Čekam red na vakcinu, nije mi bitno koja je - rekla je Zorica.

Markovićeva se osvrnula na učesnike aktuelne sezone Zadruge, i tom prilikom otkrila šokantne detalje iz života pevačice Rialde Karahasanović.

- Nisam izašla iz kuće otkad sam izšla iz Zadruge. Miljana je preterala, dobar je čovek. Malo samo nek povuče ručnu. Ne mogu da gledam Taru i Ša. On kao i uvek, ljiga, beži. Koliko čitam, žena neće da ostane sa njim. Ceo svet vidi da su oni zajedno. To bežanje preko ograde, to je ljigavo. Dopada mi se Tomović, top je ove godine, Kristijan, Rialda je opasno namazana, Fran i Paula mi se sviđaju. Čula sam da Rialda ima sina od 10 godina, ne znam što ga ne pozdravlja. To sam sve čula u Sarajevu. Aleks mi je top. U toku sam, pratim sve Anja mala je mrtvo puvalo, Cvele više voli nego ona - rekla je Zorica u Premijera - Vikend specijalu.

