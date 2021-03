ŠOK INTERVJU GAZDA PAJE: Odoh u Beč da MEŠAM MALTER ako uskoro ne prođe korona!

Pavle Bošković, poznatiji kao Gazda Paja jedan je od onih repera koji nije bio sa one strane zakona. Na početku razgovora za Kurur Stars, on se osvrnuo na to što ga predstavnici medija, ali ni publika nisu vezivali za drogu, već ga svi smatraju fino vaspitanim momkom, pa ga zbog toga vole sve generacije.

- Te loše stvari mi nikad nisu bile prioritet u životu. Ne promovišem to, ima toliko važnijih stvari o kojima može da se govori.

Da li te nervira što se danas svašta naziva reperom i treperom?

- Neki ljudi žele veću pažnju i ekstremniji su u tim svojim samopromocijama. Pesma je ta koja mora da dođe do slušaoca, a posle kad se publika zainteresuje za delo, zainteresovaće se i za lik.

Kako izdržavaš situaciju sa koronom?

- Jedva čekam da se završi korona. Glavni izvor prihoda su nam bili nastupi. Finansijski je teško otkako ne radimo, ne samo nama muzičarima nego svim ugostiteljima. Ne znam, ako uskoro ne puste, idem u Austriju na bauštel, odoh da radim, da mešam malter. Snalazim se ceo život, zašto ne bih i sad. Nego, krivo mi je što sam ubo neke dobre stvari, ali korona me je ukanalila.

Od čega živiš kada nemaš nastupe?

- Sreća pa imam neke poslove koje se tiču muzike i izdavaštva. To me je spasilo. Zato pesma mora da bude dobra, a to je danas teško. Imao sam sreću sa poslednje dve, tri pesme, da na platformama gde zarađujemo, zaradim sasvim okej. Da nije bilo tako, stvarno bi bilo teško i bio bih prinuđen nešto da radim. Teško je ovde zaraditi. Dosta toga znam u domenu mog posla - montažu, snimanje, softvere, ali ako se muzička industrija ugasi, nema mi druge nego za Beč.

Kako se snalaziš u ulozi tate? Menjaš li pelene?

- Sve radim, a i žena baš kida i trudi se oko toga. Ona je iz Banjaluke. Nije blogerka kao što se pisalo, završila je prava i radila je u telekomunikacijama. Popularna je na Instagramu i šalju joj zahteve za reklame, pa je ispala blogerka.

Da li je ljubomorna, tebe žene obožavaju? - Jeste, kao i svaka normalna žena. Zdravo je to.

A ti? Da li je ti proveravaš, kontrolišeš li ko joj piše na mrežama pošto je tamo popularna? Ne, mi smo stalno zajedno, imamo i dete. Dešavalo se dok smo bili u vezi da uđemo u kafić, a ja navikao da mene zaustavljaju i traže da se slikamo, kad ono samo nju slikaju. Nisam znao da sam se navikao na pažnju, malo mi je to smetalo. (smeh).

Da li bi ušao u rijaliti? - Ušao bih, ako bi posle mene taj rijaliti zatvorili. Ja ulazim, radim šta god treba, ali da posle toga on više ne postoji, za takav bih bio žrtveno jagnje. Mislim da takva vrsta ugovora ne može da se napravi zato što smo u Srbiji.

Da li su u kontaktu sa kolegama reperima koji su bili u rijalitiju? - Družim se sa Vojketom, Đeksonom i Palketom. Ostale sam upoznao, oni rade okej svoj posao - imaju taj rijaliti stajl.

Nastavak pesme "Čke beogradske" Da li postoji neka pesma za koju ti je žao što nije izašla a da si je snimio? - Postoji. Ja sam 2016. bio kod Aspirinaca u studiju i sa Miletićem sam nešto snimao. Jedna od tih pesama je trebala da bude duet sa Severinom. Ta pesma i dalje postoji, Seve je otpevala svoj deo, ja sam otpevao demo, jer nisam bio tu. Ta pesma je ispala ludnica, totalna havarija. Zvala se "Čike beogradske". Znači, to je nastavak tvoj najvećeg hita "Čke beogradske"? - Da, to je bila zamisao. Te "Čke beogradske" su sad porasle i postale su "Čike beogradske", oni su sponzori, a one su kibice, girice što vole keš. Severina je otpevala refren i ubila. Tada se nešto dešavalo sa mnom i to nije izašlo. Pesma je još tu, i ja joj poručujem preko Kurira: "Aloo, to je hit godine, meseca, decenije, to je benger!" Sve bi srušila ta pesma.

