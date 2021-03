INDI POKAZALA ŠTA JEDE, SAD JE TEK NA METI PROZIVKI: Problem debelih je KOMPLEKS koji ostaje! Zadovoljna je, a izgleda BOLESNO!

Indira Aradinović Indi privukla je veliku pažnju kada je drastično smršala posle operacije želuca.

Pevačica je jednom prilikom objasnila koliku muku je prošla, a sada redovno objavljuje snimke i fotografije na Instagram i deluje zadovoljno svojim izgledom. Indi je pokazala šta doručkuje, a u pitanju su žitarice sa voćem.

"Zdrav i ukusan doručak", napisala je Indi na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, pevačica je ponovo izazvala komentare, a jedan korisnik je objasnio:

"Problem žena koje su bile debele je kompleks koji ostaje i posle mršavljenja. Posebno one koje su bile debele kao Indi, pa onda invazivnim medicinskim metodama smršaju. One idu iz krajnosti u krajnost. Problem debljine je vrv bio emotivne prirode, pa se prejedala a jedini način da to zaustavi je bio smanjenje želuca. Ona je sada, verovali ili ne, jako zadovoljna, bez obzira što izgleda bolesno."

foto: Printscreen Amidži šou

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir