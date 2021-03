TRUDNA MIA SANJALA DEVOJČICU, IMALA JE ČAK I IME: Pevačica iskreno o drugom stanju, sada nema NEPRIJATNOSTI kao PRVI PUT!

Pevačica Mia Borisavljević gostovala je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji progovorila o trudničkim danima.

Mia očekuje drugo dete sa pevačem Bojanom Grujićem, a poznati par već ima ćerku Emu.

"Izvukla sam se na kraju 2020. godine koja je bila takva kakva je. Pretila je da bude najgora u mom životu, ali krajem godine sam otpočela novi biznis i dogodila se druga trudnoća i to anulira loše stvari", pričala je pevačica, pa dodala:

"Venčanje nije bio ozbiljan plan. Negde smo u planu imali da imamo drugo dete. Rekla sam da mi je Ema dovoljna, ali sestra ili brat znači mnogo. Mnogo sam radila 2019. godine, nastupala i pevala. Nadala sam se da će dete doći kasnije. Moji planovi su išli drugim tokom, ali dogodilo se."

"Bojan i ja smo mnogo zajedno bez obzira na situaciju, mi zajedno radimo i nastupamo i u studiju. Nama korona ništa nije promenila, znam da ima razvoda jer su se ljudi upoznali posle dužeg vremena i nisu navikli na zajednički život. To kod nas nije slučaj, a porast je i trudnica", kaže pevačica o tome da li ju je izolacija zbližila sa nevenčanim suprugom.

"Nastupala sam sa Emom do kraja trećeg meseca, to izaziva neprijatnosti zbog gledanja i odmeravanja. Imala sam ja snage, toga nije nestajalo, ali posle četvrtog meseca se nisam osećala lepo na bini. Rekla sam da u drugoj trudnoći neću pevati. Nisam htela ništa da radim na silu. Mislila sam da ću sada biti lenja trudnica, ali smo započeli novi biznis, radi se o fitnesu. Žene su poludele i ja sada radim više nego ikad. Sad na poslu mogu da budem u helankama. Klijenti me ne zagledaju i mnogo se bolje osećam dok radim. I jedna i druga trudnoća su mi aktivne", priča Borisavljevićeva.

Pevačica kaže da nije razmažena trudnica.

"Svi komentarišu da ja kao da nisam trudna. Nemam zahteve, Bojan kaže da se više umaram, ali sve ostalo - ne bi ni znali da sam trudna i da se ne vidi stomak. Možda neke trudnice koriste svojih pet minuta, a meni je lakše da mislim da sve mogu... Ja sam baš želela da bude devojčica, a Bojan da bude dečak. Dve devojčice su neraskidiva i posebna veza. Starija sestra bi uvek bila iznad, pričam što ne znam, time sam se vodila. Bojan se u momentu razočarao, rekao mi je da se radujem i da ću biti treći put trudna... Ja sebe ne vidim kao majku dečaka, iskrena sam, mislim da se ne bih snašla. Znam šta je meni falilo, kako treba, kako ne, dečaci su mi naporni", govori Mia Borisavljević.

Mia nije želela da otkrije ime koje će dati devojčici.

"Sada smo nešto razmišljali. Ja sam imala san da ću roditi devojčicu i sada ima ime koje mi je odgovaralo. Mnogo je rano, ali može sve da se promeni. Neću da otkrijem jer je pitanje da li će ako da ostane. Kada sam rekla niko nije rekao da je katastrofa i rekli su svi da je lepo. Nije starinsko, a nije ni moderno", priča Mia.

