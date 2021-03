AGONIJA JE TRAJALA SATIMA, MOJ KOŠMAR JE POSTAO ISTINA! Šabanova udovica prvi put o TRAGEDIJI, nije smela da se javi na telefon!

Gordana Šaulić, udovica folk pevača Šabana Šaulića otkrila je kroz kakvu agoniju je prošla pre nego što je saznala da je njen suprug poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Kobnog 17. februara, Šaulićeva supruga od jutra je osetila da nešto nije u redu.

“U 7 ujutru počela sam da ga zovem. Nije se javljao ni on ni Sloba. Uhvatila me je panika. Besomučno sam vrtela sve moguće brojeve, na kraju se Sloba javio iz bolnice, ali nije znao da mi kaže gde je Šaban. Agonija je trajala čini mi se satima, dok prijatelj koji živi u Nemačkoj nije saznao, javio je Ildi, a Ilda je mene zvala. Nisam mogla da dignem slušalicu, nisam mogla da čujem to što ima da mi kaže. Javila se žena koja radi kod nas. Njen izraz lica mi je rekao da je najgori košmar postao istina”, rekla je Goca za medije.

Podsetimo, kralj narodne muzike izgubio je život u saobraćajnoj nesreći 17. febrara 2019. godine u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa.

