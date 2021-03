PEVAČICIN BIVŠI IZA REŠETAKA: Kajin prvi muž u zatvoru u Beču duže od POLA GODINE!

Nikola Dragojlović Sova, prvi suprug Katarine Kaje Ostojić, već neko vreme nalazi se u zatvoru u Beču, saznaje Kurir stars. On je, prema rečima našeg izvora u Austriji, počinio krivično delo, pa su ga tamošnje vlasti uhapsile i brzo sudski procesuirale. Nije poznato što je tačno Dragojlović zgrešio, niti na koliku je vremensku kaznu osuđen, ali prema našim saznanjima, on je u zatvoru u Beču već duže od pola godine.

O Nikoli su mediji ranije često pisali, delimično zbog toga što je bio u braku s Kajom, s kojom ima ćerku Nikolinu, ali i kao prestupniku, s obzirom na to da je više puta hapšen i osuđivan.

On je ubrzo nakon razlaza s pevačicom završio iza rešetaka, kako se tada pričalo, zbog nedozvoljenog posedovanja oružja. Krajem juna 2009. posle velike potere opet je uhapšen. Na putu Užice-Zlatibor Dragojlovića su lišili slobode zbog dilovanja narkotika i napada na službeno lice. Tom prilikom kod njega je pronađeno šezdeset grama kokaina. Međutim, u septembru 2012. je uspeo da pobegne iz zatvora Zabela i od tada mu se gubi svaki trag.

Kaja Ostojić je retko govorila o prvom suprugu u javnosti. Kada je objavljeno da je pobegao iz zatvora, ona je kratko rekla da je to istina, ali da ne želi ništa više da priča o njemu. Tek nedavno je o pričala o Dragojloviću, kada su je novinari pitali da li se kaje što se udala prvi put sa samo 19 godina.

- Ne, ne kajem se, zato što imam divnu ćerku iz tog braka - kazala je Kaja tada, a na pitanje da li joj bivši suprug finansijski pomaže oko odgajanje naslednice, rekla je:

- On nikada nije plaćao alimentaciju. Jednom je, u stvari, dao, pre 18 godina skoro, odnosno 17. Kada smo se rastali, dao mi je 500 evra i više nikad ništa. Kaja je tom prilikom ispričala i da njeni roditelji nisu prihvatili Dragojlovića za zeta i da su maltene na silu došli na svadbu:

- Kada sam saznala da sam trudna, nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu: "To je tako, mi se volimo, zadržaćemo dete i venčaćemo se, jer nam je lepo. "Moji su imali velika očekivanja, pa im je vest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povredila sam ih svojim postupcima, bili su baš ljuti na mene, ali sada ih razumem. I ja bih sada bila ljuta na svoju ćerku da mi tako nešto priredi.

Nikolina, koja je u avgustu 2020. napunila 18 godina, nikada nije imala kontakt s ocem jer, kako su svojevremeno objavili mediji, on to nije želeo. Ostojićeva juče nije odgovarala na naše pozive.

Nema sreće u ljubavi

Kaja se udavala tri puta

Posle braka s Dragojlovićem, Ostojićeva se udavala još dva puta. Košarkaša Uroša Duvnjaka srela je 2009. i iste godine u junu se udala za njega. On je u to vreme igrao za jedan poljski klub i kada se vratio u Srbiju, njihov zajednički život išao je pogrešnim tokom, pa su se sporazumno i bez teških reči razveli krajem 2010. Četiri godine kasnije venčala se sa svetski poznatim di-džejem Džuniorom Džekom. S njim je živela u Briselu sve do sredine 2019, kada su odlučili da se razvedu. Džunior je ubrzo potom izjavio da Kaja nije žena s kojom bi mogao da provede ceo život, kao i da već ima novu devojku koja živi s njim. Ni Ostojićeva nije dugo tugovala. Upoznala je hrvatskog fudbalera Matea Pavlovića, s kojim je u vezi skoro dve godine.