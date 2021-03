SIN PEVAČICE ISPAO IZ ZVEZDA GRANDA! NELA BIJANIĆ IPAK PONOSNA: Oliver ima svoje dostojanstvo, došao je na ZMIJSKU SCENU!

Sin pevačice Nele Bijanić, Oliver Mijanović bio je deo popularnog muzičkog takmičenja, ali je u četvrtom krugu takmičenja ispao.

Pevačica je sada sumirala utiske o učešću svog naslednika u popularnom šou programu. Kako kaže, izuzetno je zadovoljna Oliverovim nastupima.

foto: Printscreen/Prva TV

"Oduševljena sam, s obzirom na to da je stigao do osmine finala i kako volim da kažem, iz sobe je došao na pravu zmijsku scenu. Da sam ja sada na početku i da treba da dođem na ovu scenu ni malo mi ne bi bilo lako, ali sam ja tu da maksimalno to podržim i usmerim", rekla je Nela.

Pevačica ističe da je ponosna na sina koji je oduvek bio poslušno dete, a danas je izrastao u čoveka sa stavom, što smatra bitnim faktorom u životu.

foto: Printscreen/Prva TV

"Volela bih da sve majke na svetu imaju decu kao što je moj Oliver, on ima svoje dostojanstvo i svoje ja, što je jako bitno", objasnila je Nela.

Ona je dodala i da postoji mogućnost da u bliskoj budućnosti snimi duet sa sinom.

"Svi me to pitaju u poslednje vreme, priča se o tome, nešto se krčka, ali ni da, ni ne. Život me je naučio da kažem nikad ne reci nikad, tako da verujte mi ništa ne znam, ali bilo bi simpatično čuti duet majke i sina", rekla je pevačica.

Bonus video:

06:12 SLAVICA ĆUKTERAŠ RIDALA U STUDIJU: Spominjanje jednog čoveka joj razlilo maskaru i steglo grlo (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/Grandonline

Kurir