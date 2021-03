DŽENAN RETKO PRIČA O MRAČNOM PERIODU, SAD OTVORIO DUŠU: Marina Tucaković napisala mi je pesmu posvećenu BRATU KOJI JE PREMINUO

Dženan Lončarević bio je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i govorio o povratku na muzičku scenu.

Pevač je ispričao kako se oseća zbog zakazanog koncerta pored toga što traje pandemija korona virusa.

"Meni fali neke bine i druženja sa publikom, zakazali smo 18. i 19. mart uz sve mere predostrožnosti, mi ćemo svirati. Biće to bal pod maskama, ali ćemo svirati, da makar na trenutak zaboravimo sve što nas je zadesilo", rekao je Dženan, pa nastavio:

"Shvatio sam da duži period ne mogu ništa da planiram, ništa se ne svodi na naše želje, ono što planiramo možda se neće ostvariti. Na koncertu biće do 500 ljudi. Odavno sam želeo to da uradim i da ima neku drugu dimenziju. Sve što mi bude palo na pamet, ja ću svirati. Sve zavisi šta osetim, kako publika prihvati, njima pokušavam da se približim. Ljudi shvate da jesu to moje pesme, ali kada odsviram tuđu, to je zbog trenutka."

"Ja imam pesme koje su na prvom mestu drage većini ljudi. Teško je napraviti odabir, naš spisak ima dobru brojku, to je 38. Ako bismo svirali sve pesme to bi bilo tri sata, verovatno ćemo skratiti. Autor na mojim albumima od samog starta biće gost, a to je Sergej Ćetković, on je tu ustaljen da dopuni čaroliju", kaže Lončarević.

"Meni muzika nije zadatak, to mi je jedno uživanje, neka se niko ne naljuti - vreme je da ljudima prezentujemo muziku. Uvek treba pogledati novo i brojke i gde se nalazimo u odnosu na ostale zemlje... Smatram da mi pevači treba da poklanjamo pesme, doći će vreme kada ćemo zarađivati... Počeo sam da snimam obrade pesama koje volim, biće tu pesme i iz serija, pesme Dina Merlina...", zaključuje Dženan koji je otkrio da je svirao harmoniku dva meseca u prošlosti.

Dženan je otkrio kada pokazuje emocije.

"Meni je neshvatljivo da ikada neko može nešto da otpeva, a da nema emociju. Ja sam prenosilac onoga što kompozitor napiše. Ja prvo zažmurim, osetim, shvatim, emotivan sam mnogo. Ništa nisam ja napisao, ja kada krenem da pišem meni to zvuči kao strana muzika, pa se ne trudim, uvek dođem do finih tekstova koje napišu profesionalci u svom poslu. Jedna pesma koju je napisala pesma Marina Tucaković posvećena je mom bratu koji je preminuo. Svi imamo te periode, ali kada dođu ljudi da pričaju o tome, malo je mračno, ljudi znaju da to postoji i to je uspomena na mog brata", zaključuje Dženan.

