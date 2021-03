DOLAZILA IM JE I POLICIJA, ČESTO SE ČULA SVAĐA! Toma napustio Nadeždu i sina, otkriveno gde Panić sada ŽIVI! Novi detalji DRAME

Odnos bivših rijaliti učesnica Tome Panića i Nadežda Biljić ne prestaje da intrigira javnost.

Kako se prenosilo u medijima, Nadežda je navodno pokušala nedavno da skoči sa poznatog belog mosta u Valjevu zbog svađe sa njenim nevenčanim suprugom, a sada je jedna od komšinica otkrila da je ona trenutno u lošem stanju.

- Ona je psihički jako loše. Sva ona priča da će im se brak srediti, pali su u vodu. Vidi ona da to nije to, iako ga voli kao Boga i prešla je preko hiljadu stvari. Pa koja žena će da ti oprosti prevaru i to na televiziji. Nadežda je i preko toga prešla. Verovala je da mogu zajedno da odgajaju sina, ali kad je posumnjala da je opet vara otišla je na most. Majka je sad sve vreme uz nju. - ispričala je jedna komšinica porodice Biljić.

Navodno, kako se dalje navodi, iz njihovog doma se često čula svađa, a Toma se preselio kod oca u Svilajnac.

- Ranije je i policija dolazila u kuću, bilo je raznih situacija. Više ih ni ne viđam, Slavicu sretnem kad ide na posao. Žena radi u bolnici, ostale ne viđam. Kažu mi komšije da se skroz povukla. Trude se uvek da bude neko sa njom, da opet ne pomisli na takvu glupost, da sebi naudi.

- Čujem ponekad dreku iz kuće, mislim da je Nadeždin glas, ali se onda primire. Svi ih zovemo, ali su danima Nadežda i Toma nedostupni. Slavicin broj čas zvoni ali se niko ne javlja, pa onda bude nedostupna - zaključila je komšinica za Svet, prenose domaći mediji.

