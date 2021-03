TOŠIĆ PRODAO STAN NA DEDINJU ZA 395.000 EVRA: Preselio se u Piksijevu kuću, staru dao u OGLAS!

Duško Tošić prodao je luksuzni stan na Dedinju u kojem je do prošle godine živeo s porodicom, saznaje Kurir. Fudbaler je pre nekoliko meseci oglasio prodaju petosobne nekretnine, za koju je dobio 395.000 evra.

foto: Nemanja Nikolić

Nakon što je pre skoro tri godine kupio vilu na Dedinju od Dragana Stojkovića Piksija, za koju je dao dva miliona evra, Tošić je čekao momenat da se s porodicom preseli u nju. Čim se to dogodilo, on je stan u Lisičjem potoku, u kom su do tada živeli, odlučio da proda. Angažovao je agenciju za nekretnine, koja je najpre izvršila procenu vrednosti stana u ovom elitnom naselju, gde se kvadrat kreće od 1.700 evra pa naviše, u zavisnosti od stanja u kojem je nekretnina. Ovaj deo grada važi za jedan od najatraktivnijih, a razlog za to je što se tu može naći mir, priroda i zelenilo.

foto: Instagram

Kako Duškov stan ima 217 kvadratnih metara, to znači da je kvadrat koštao 1.820 evra. U prilog našoj informaciji govori i objava na sajtu za nekretnine koja je oglasila prodaju ovog stana. Iako oglas i dalje postoji na internet stranici, stoji i obaveštenje da stan više nije u ponudi, tačnije da je prodat.

foto: Printscreen

Inače, Tošićeva nekretnina ima pet soba, dva kupatila, veliku terasu i dvorište, kao i dva parking mesta, koja nisu uključena u cenu, već se odvojeno kupuju. Zgrada je sagrađena 2006. godine, ima dva sprata, a interesantno je da je Duško odmah nakon kupovine renovirao i preuredio stan, što i piše u oglasu. Zgrada poseduje i lift i teretanu, video-nadzor i obezbeđenje, a troškovi njenog održavanja su visoki. Tako stanari mesečno za održavanje zgrade daju 120 evra, dok za obezbeđenje plaćaju 95 evra. Godišnji porez na imovinu za ovaj stan košta 80.000 dinara, piše na sajtu za nekretnine.

foto: Instagram

Podsetimo, Tošić se s porodicom prošle godine preselio u luksuznu vilu na tri sprata s bazenom. Pokušali smo da stupimo u kontakt s Duškom, ali se on nije javljao na broj telefona poznat redakciji.

5 soba ima stan 2 kupatila 1.820 evra je kvadrat 120 evra je mesečno održavanje zgrade po stanu 95 evra košta obezbeđenje 80.000 dinara je godišnji porez

Kurir,rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Marina Lopičić

