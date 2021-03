VOJA KAŽE DA JE U BRAK UŠAO KAO PAPUČAR: Voditelj se šalio s drugovima kad će reći DA, a na kraju sve je bilo TAKO!

Voditelj Voja Nedeljković ispričao je kako je započeo emotivnu vezu sa Majom sa kojom je sada u srećnom braku i izjavama nasmejao mnoge.

Voja je svoju suprugu upoznao na Trećem kanalu gde je i sam radio svojevremeno, a bliži kontakt uspostavili su na manifestaciji koju je umesto Voje trebalo da vodi Dejan Pantelić.

"Možda bi sada Deki bio u braku sa njom" rekao je uz osmeh Nedeljković i dodao:

foto: Printscreen

"Od te manifestacije smo se narednih par meseci učestalo čuli i započeli vezu."

Voditelj ističe da se njihov odnos jako brzo razvijao, posle samo par meseci počeli su da žive zajedno, a i njihov sin se rodio nedugo zatim.

"Kada je Maja ostala u drugom stanju, nismo bili po principu da moramo da pravimo svadbu. Mi smo naš potpis stavili na papir sedam dana nakon što smo odlučili da vezu ipak ozvaničimo", govori on.

foto: Damir Dervišagić

Budući da su se oni venčali 7. avgusta, a sin Đorđe je na svet došao 10. u istom mesecu, često se šale i kažu da je on "atomska beba", napravljena za tri dana. Još jedna zanimljivost koja je obeležila njihovo venčanje jeste dan kada su izgovorili sudbonosno "Da". S obzirom na to da su ga prijatelji često pritiskali pitanjem "Kada ćeš da se ženiš", on je često u šali odgovarao svima - U četvrtak.

"To je jedan od retkih dana kada ja ne radim, a i glup je dan, ništa se ne dešava četvrtkom, pa da popunimo dan. I bi četvrtak, što je najinteresantnije", priseća se on u emisiji "Od A do Da" .

foto: Privatna Arhiva

Voja često ima šale i na svoj račun, pa imajući u vidu da je na venčanju nosio beli laneni komplet i papuče, za sebe kaže da je kao papučar ušao u brak.

