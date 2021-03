ŠUŠKALO SE DA VUJADIN VARA MIRKU, A ONA NIŠTA NE VERUJE DOK NE VIDI: Strah razara čoveka! Džaba nama brak i TROJE DECE!

Mirka Vasiljević je već sa 18 godina našla svog princa Vujadina Savića i ubeđena je da će s njim ostariti.

Glumica je toliko sigurna u njihovu ljubav da ne veruje u priče koje kolaju već neko vreme - da joj je fudbaler neveran.

"Ne strepim da će me Vujadin prevariti. Ne volim da živim u strahu, to razara čoveka. Oboje smo poznate ličnosti, pa i da se desi tako nešto - sve bi izašlo na videlo. Džaba nam i brak i troje dece ako nemamo uzajamno poverenje. Dokle god ne vidim svojim očima, neću se opterećivati. Vujadin će biti na gubitku ako me prevari, a ne ja, jer se sve vreme dajem maksimalno", priča glumica u svojoj prvoj velikoj životnoj ispovesti.

foto: Vladimir Šporčić

Glumica i fudbaler su 12 godina zajedno i imaju troje dece - Andreja (10), Adrijanu (8) i Mihajla (7).

"Odlučila sam da rano postanem majka i da Vujadin bude otac moje dece jer želim da s njim provedem ceo život i umrem sa njim! Sazrevali smo zajedno, doživljavali uspone i padove u karijeri... Naučili smo da se sporazumevamo pogledom i bez veze je da ovoliko ulaganje u našu vezu jednog dana padne u vodu. Nadam se da se nećemo nikada rastati", priča Mirka i napominje da je u fudbaleru pronašla sve što joj je potrebno:

foto: Printscreen/Premijera

"Ne bih mogla da zamislim sebe pored drugog muškarca! Nikada o tome nisam ni razmišljala, prosto nisam imala potrebu. Kada imamo neki problem, porodično se okupimo i rešimo ga. Ne ćutimo kada su u pitanju ni lepe, ni ružne stvari. Rekla sam mu sve što mi je smetalo i s vremenom je naučio kako to da kanališe. Ima stvari koje sam i ja korigovala, a koje su njemu smetale."

Iako su više od deceniju zajedno, još se nisu venčali. Mirka je otkrila pravi razlog:

"Ja sam glavni krivac što se još nismo venčali. On je vrlo brzo, još na početku našeg zabavljanja, hteo da napravimo veliku svadbu, a ja sam u tom trenutku već bila u drugom stanju. Imala sam mučnine, često sam povraćala i rekla sam mu da mi je na prvom mestu da iznesem trudnoću kako treba i da ne mogu da se opterećujem svadbom. Želela sam da sve to prođe, da liniju dovedem u red, pa onda može svadbeno veselje. Međutim, ubrzo sam ostala drugi put trudna, pa zatim i treći, a Vujadin i ja smo imali sve manje vremena za nas jer smo svu pažnju i energiju usredsredili na decu. Dok smo rekli keks, prošlo je 12 godina!"

Lepa glumica kaže da će svadbe sigurno biti, i to baš onako kako je Vujadin zamislio:

"Rekao mi je da sam preterala koliko sam izmišljala razloge da se ne venčamo, ali to će se sigurno desiti, i to u najskorijoj budućnosti. Vujadin nije u fazonu da sa kumovima odemo kod matičara i da se venčamo. On hoće da to bude prava srpska svadba, sa svim običajima i muzikom. Hoćemo da prisustvuju naše bake i deke, ali i mnogobrojna rodbina i prijatelji iz Srbije i inostranstva."

foto: Damir Dervišagić

Mirka je otkrila trenutak kada su Vujadin i ona prevazišli prijateljski odnos i uplovili u ljubavnu vezu.

"Otišla sam na 18. rođendan drugarice. Ceo splav je bio pun Zvezdinih navijača i fudbalera, koji su slavili prvo mesto u šampionatu. Pri povratku kući, na izlazu sam videla Vujadina i mahnula mu. U prvom trenutku me nije prepoznao jer smo bili daleko, ali kada sam mu se približila, oduševio se i rekao mi da će me zvati sutradan na kafu. Mislila sam da je to rekao onako usput, ali ispunio je obećanje. Od tog dana počeli smo stalno da se dopisujemo, brzo smo se smuvali i shvatili da smo jedno za drugo", priča glumica i dodaje da je Vujadinu na startu rekla šta očekuje od njega:

"Očitala sam mu bukvicu i rekla da nisam devojka za zezanje i za jedno veče. Po tom pitanju sam kao moja majka i tetka, ako se zaljubim u nekog, to je onda za ceo život. Bila sam mu previše dosadna u tom momentu, ali me je pažljivo slušao. Rekao je da se slaže sa mnom."

Bila je jedinica do desete godine, kad je dobila brata Nikolu.

foto: Printscreen/Premijera

"Želela sam brata, da se moja ženska pozicija u porodici ne bi ugrozila i da ta princeza, koja je roditeljima bila na prvom mestu, ne padne s trona. Bila sam devojčica koja je od malih nogu volela da se doteruje i sprema, a s druge strane, uvek sam se više družila sa dečacima i volela sam muške igre. Možda je i to razlog što sam želela brata", kaže glumica.

Tokom NATO bombardovanja 1999. Mirka je imala devet godina. Sa porodicom je svih 78 dana živela u podrumu.

"Sećam se da sam tada bila kod drugarice na rođendanu, koji je pravila na Terazijama. Mama je došla po mene i rekla mi da moramo hitno da idemo. Otišle smo do stana i uzele najosnovnije stvari. "Živimo na 18. spratu, nije bezbedno da budemo u zgradi toliko visoko", rekla mi je. Kompletna moja porodica, nas 11, otišli smo u podrum kuće u Zemunu koju smo u tom trenutku zidali i nije bila završena. Srećom, to je bio veliki podrum sa čak devet prostorija. Tu smo imali i kuhinju, i sobu za garderobu, i spavaće sobe... Bio je to jedan pravi podzemni stan. Taj period mi nije bio toliko strašan jer sam bila mala i igrala sam se sa vršnjacima, vozila rolere... Srećom, u blizini naše kuće nije pala nijedna bomba", ističe Mirka.

Bonus video:

01:09 VUJADIN ULETEO MIRKI DOK JE RADILA OVO! Usledilo ŠOK PITANJE, a onda je momentalno OTIŠAO! (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir