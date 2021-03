KALIOPI ZA KURIR: Ne znam o čemu Dedićka priča, to je SKANDALOZNO! VESNA OSTAJE PRI SVOM: Tijanić nije živ da potvrdi moje reči!

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle oglasila se nakon izjave voditeljke Vesne Dedić, koja je za medije ispričala da je više nikada neće zvati u emisiju, jer kako tvrdi nije želela da je ispoštuje.

foto: Aleksandar Jovanović

Kaliopi je šokirana Dedićkinom izjavom i demantuje da joj je pretila otkazom.

- Mene niko ne poznaje kao takvu osobu kao što Vesna priča. Ja stvarno ne znam šta je gospođi i šta je htela time da kaže. Punih 35 godina radim ovaj posao i nikad mi niko tako nešto nije rekao, niti me je tako uvredio kao što je ona. Tačno je da sam tada zakasnila na to neslavno snimanje zbog saobraćajnog udesa usled nevremena, jer sam putovala iz Zagreba za Beograd, to je njena producentkinja znala. Ja ovo sad prvi put čujem, šokirana sam šta ona priča. Kako god, ja Vesnu Dedić, onoliko koliko je ne poznajem, poštujem kao intelektualca, novinarku i spisateljicu, čak sam pročitala i njene knjige. Ovo što priča mi je potpuno strana stvar, stvarno ne znam o čemu ta žena priča. Kaliopi se bori da ljudi dobiju posao, a ne da nekom pretim otkazom, to je skandalozno što priča. Nikad u životu nisam imala problem ovakve vrste - izjavila je makedonska pevačica za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Ovaj Kaliopin odgovor je dodatno iznervirao Dedićevu, koja i dalje ne odustaje od svojih tvrdnji.

- Tijanić nažalost nije živ, tako da ne mogu da vam kažem: "Pitajte Tijanića!". Bez obzira na sve ja i dalje slušam Kaliopi i nevažno je ono što je ona uradila u afektu - istakla je voditeljka za Kurir.

Podsetimo, Vesna je izjavila da se Kaliopi nije pojavila na zakazanom snimanju, da ona i ekipa nisu hteli da je čekaju i da joj preko te situacije nikada neće preći.

- Ona je rekla da ne dolazi u obzir i da će zvati tadašnjeg direktora da mu kaže da mi da otkaz, ako je ne budem čekala. Rekla sam joj, pozovi slobodno. Ona se nije pojavila na snimanju, ja nisam htela da čekam nekoliko sati. Nikada joj to neću zaboraviti - istakla je Dedićeva za "Svet".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ A.P.

BONUS VIDEO:

04:57 OD REČI VESNE DEDIĆ I KAMEN BI ZAPLAKAO: Isidora Bjelica sakupila snagu da deca odrastu! (KURIR TV)

Kurir