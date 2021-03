2 PUTA GA VRAĆALI U ŽIVOT Sin Nade Topčagić bio u komi, lekari hteli da mu SEKU nogu a ova njena koleginica ga spasla PROŠLA PAKAO

Pevačica Nada Topčagić trenutno je u centru pažnje jer je fudbaler Zlatan Ibrahimović na scenu stupio uz taktove pesme "Jutro je", na 71. Festivalu italijanske kancone Sanremo. Ipak, malo ko zna da je pevačica svojevremeno preživela horor kada umalo nije ostala bez sina Miroslava Mikice Đorđevića, kada je on imao stravičnu nezgodu tokom odmora na Jahorini i tada su se lekari borili za njegov život.

foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

Naime, Mikica je 2010. jedva ostao živ posle teških telesnih povreda na skijanju na Jahorini, gde su se lekari borili da mu spasu desnu nogu. Dvadeset minuta nakon nesreće ležao je povređen na snegu, a tek onda je stigla služba za spasavanje. Nada nerado priča o ovome. Prošle godine su proslavili tačno deceniju od nemilog događaja.

- Jao, šta da ti kažem, ne daj bože nikom ono što sam ja doživela. Evo, sva se i danas naježim i suze mi krenu kada samo pomislim da sam mog Mikicu mogla da izgubim. Strašno je gledati da gubiš dete, a da si nemoćan. Strašno je kada znaš da je tvom detetu stalo srce, da je iskrvario i da ne znaš da li ćeš ga ujutru videti živog. Ne znam kako sam ostala normalna i kako sam uspela da to preživim. Da li mi veruješ da bih se momentalno ubila da mi je sin iskrvario i umro. Ne bih čekala ni minuta više, odmah bih sebi presudila. To je bilo u mojoj glavi, ako nema Mikice, neće biti ni mene. Ali, eto, bog nas je pogledao i hvala mu večno na tome. Moj sin je sada živ i zdrav, lep kao lutka, ljubi ga majka. Dan kad se probudio iz kome slavimo kao njegov drugi rođendan. Ove godine biće tačno deset godina od toga. Strašno, ali kao što kažem, bog je svemoćan i pomogao nam je i dao Mikici divnu decu, moje unučiće, koje volim najviše na svetu - rekla je Nada prošle godine za domaće medije, pa se prisetila kako su doktori njenog sina čak dva puta vraćali u život.- Doktor Slavko Ždrale, sa još dvojicom kolega dr Mirom Stojanovićem i dr Vjeranom Saratlićem spasili su život mom Miroslavu. Njih trojica su ga dva puta vraćali u život iz kliničke smrti. Sin mi je skoro sasvim iskrvario, srce mu je stalo, pa su mu non-stop dodavali nove jedinice krvi. Postojala je opcija da mu iseku desnu nogu, ali je dr Ždrale odlučio da to ne urade, već da pokušaju da spoje nerve, što su na kraju i učinili. Šta više da ti kažem, ti doktori su moji heroji, volim ih ko boga što su mi sina spasli. Ne volim o toj Jahorini da pričam, ali će mi ona biti urezana u glavu dok sam živa - ispričala je Nada svojevremeno.

foto: ATA Images

Na svu sreću, Mikica se oporavio i danas ima ženu i dvoje dece - ćerkicu Mariju i sina Marka.

- Moji unučići su zlatni. Ne što su moji, nego zaista divna i kulturna deca. Mikica je mnogo dobar otac i veoma sam ponosna na njega - dodala je ponosna baka.

Nada je nakon nesreće otkrila da je Marija Šerifović spasla život njenom sinu Mikici.

- Mariji ću biti zahvalna dok sam živa! Da nije bilo nje, ko zna šta bi bilo sa Mikicom. Svi su me zvali i nudili mi pomoć, Marinko Rokvić, Snežana Đurišić, Goca Božinovska, ali Marija Šerifović se ponudila da pošalje helikopter. Zato Mariji hvala na tom gestu. Mikijevo stanje danima je bilo nepromenjeno. Nekoliko nedelja nije osećao stopalo. Ne dao bog nikome ono što sam tada preživela. Nisam jela ni spavala. Nisam znala za sebe. Život mi se u sekundi pretvorio u pakao - rekla je Nada o kolegama koje su joj pomogle kada je njenom sinu visio život o koncu.

foto: ATA Images

kurir.rs/blic

Kurir