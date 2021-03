KAKO JE ČOLA U 70. GODINI KAO MLADIĆ? Svi znamo da voli da ŠETA i TRĆI po Košutnjaku a evo šta PIJE i koji je njegov VAŽAN RITUAL

Zdravko Čolić sam obavlja svoje svakodnevne obaveze, a za razliku od brojnih kolega, nema obezbeđenje niti se na bilo koji način razlikuje od drugih.

Iako još vlada pandemija korona virusa Zdravko je rešio da obaveze sam završava, većinu vremena provodi u udobnosti svog doma, uz porodicu i knjige.

On je poznat po tome što je porodičan, posvecen je supruzi i ćerkama. Čuva se od korone, sada kada nema nastupe uživa u svojim hobijima. Ljudi ga često vide kako sedi u prostranom dvorištu i čita knjige, pravi je meraklija. Čim krene lepo vreme on uzme čašu vina, uživa u suncu i svom štivu, malim stvarima. Ume sebi da napravi ugođaj, nikada nije imao grandomanske želje i zahteve, dovoljno mu je njegovo parče zemlje i najmiliji. Skućio se u mirnom kraju i sada ima priliku da u tom miru uživa. Dvorište mu je prostrano i puno zelenila, ima dve kapije i visoke ograde, zaklonjeno je od znatiželjnih pogleda, tako da mu pruža dovoljno privatnosti da može da se opusti.

Iako će za koji mesec napuniti 70 godina, on ne odustaje od džogiranja i uređivanja dvorišta. Imaju oni kućne pomoćnice, ali Zdravko ako poželi nešto da sredi, on će to uzeti i sam uraditi, neće čekati da mu neko dođe i pomogne - otkriva dobro upućeni izvor.

Od komšija ćete čuti samo reči hvale, nikada se skandali ili neke neprijatnosti nisu vezivale za Zdravkovo ime. Ponaša se kao i svaki drugi građanin Srbije, a ne kao javna ličnost, kaže izvor blizak Čoli.

foto: Nenjama Nikolić

Kuća u kojoj Čola živi sa porodicom nalazi se blizu Košutnjaka u koji Čola često ode. Voli da trči i džogira, pa tako održava kondiciju i fizičku spremnost. Još jedan ritual koji rado ponavlja je odlazak u park sa mlađom ćerkom Larom. Oduvek se trudio da naslednicama pruži normalno detinjstvo i da ne osećaju posledice njegove slave. Zbog toga ih nikada nije javno eksponirao, baš kao ni suprugu Aleksandru. Trudio se da Uni i Lari usadi vrednosti koje i sam poštuje, sa surugom se posvetio njihovom obrazovanju - zaključio je izvor.

Zdravko ne krije da u prirodi i svežem vazduhu pronalazi mir i opuštanje, kao i da se trudi da što češće izdvoji vreme za sebe.

- Čovek dok je zdrav može sve. Uvek me je vodila pozitivna energija kroz život i to nema veze s godinama ili vremenom u kojem živimo. Uvek se trudim da nađem vremena za sebe, da razmišljam u tišini. Volim da sam u prirodi, da trčim ili šetam. Zapravo, svakodnevno se trudim da što više vremena provodim na svežem vazduhu. Opuštaju me duge šetnje. Dobar i ispunjen život čine i porodična i prijateljska druženja, putovanja, nastupi, kojima se uvek neizmerno radujem, pročitane knjige, odgledane predstave, filmovi... To je sve znak da si ostavio sebe u nečemu. Naravno, neizostavno je i stvaranje novih pesama. Koliko je želja, toliko je i obaveza- rekao je pevač za “Azru".

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/blic

