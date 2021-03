SA SEVERINOM SAM SNIMIO NASTAVAK ČKI BEOGRADSKIH! Gazda Paja otkrio planove i isprozivao kolege: Pevaju o brendovima, to je TREŠ

Reper Pavle Bošković poznatiji kao Gazda Paja bio je gost današnjeg izdanja emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

- U zadnje vreme me prepoznaju i kao Pavla Boškovića, pošto sam radio pesme Kiji, Nikoliji... Kao klinac sam krenuo da se bavim tim, montirao sam i videe, upecao sam se na muziku. Te "Čke" su eksplodirale, droga i ribe su sve što je potrebno komercijalnom hitu. Ja sam to sa društveno angažovane strane. Dosta sam bio andergraund, nije bilo komercijalno, cimao sam se da to dođe na taj nivo. I posle "Čki" je bilo teško da taj fazon dođe na scenu. Bio sam pionir nove generacije u celom fazonu, a posle se pojavilo dosta ljudi koji su i bolji. Ima dosta mlađih koji ne moraju da bude deo estrade, imaju svoje kanale - rekao je Paja u Pulsu Srbije.

- Volim nastupe, meni je to posebno, kao kad fubaler, Miha, da gol, pa 20.000 ljudi izgovara tvoje ime, e publika kad da fidbek to je to - rekao je Paja.

- Pravim pesme za sve generacije, bitno mi je da refren bude zanimljiv i da pesma bude angažovana. Svi su na isti kalup, o brendovima, ima toliko tema na Balkanu, niko nema dinara, pričamo o tim stvarima, to mi je treš, klinci koji to slušaju su treš. Stereotip je da reperi moraju da budu namršteni. Nije teško biti fin

- Oni su bili na nekim žurkama, dok nisam izbacio pesmu. Roman je meni izašao u suret, njegova supruga je odradila svoj deo posla. Roman je profesionalac, odradio je dizajn zvuka profi. Bez njih ne bih mogao da izbacim tu pesmu - rekao je Paja.

- Emina se sama javila, čuo sam pesmu, odmah sam napisao tekst. Otišao sam u Skoplje kod Dimitrova, odradili smo to i zaplesali. Posle smo došli na spot i pokazali kako se to radi. Kad god se sretnemo, Emina i ja pričamo samo o tome šta ćemo opet da radimo. Pesma sa Severinom stoji kod Aspirinaca u studiju, ona je otpevala taj refern, pesma je ludilo. Nastavak je "Čki" i zove se "Čike beogradske". Hurricane su izvanredne, pokušali smo nešto zajedno. Sanja i ja smo nešto snimali, neozbiljno. Dosta ima dobrih r'n'b vokala, Anastasija, Elena. Radio sam sa 2 Bona, oni su popularni u Makedoniji.

- Vuk ima skoro pet meseci,

Kurir televiziju možete uživo pratiti OVDE.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:11 LUNA ĐOGANI POKAZALA KAKO JOJ SE BEBA RITA U STOMAKU: Rijaliti zvezda skoro u 7. mesecu, uživa u TRUDNOĆI!

Kurir