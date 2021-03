NINA BADRIĆ BACILA OKO NA ZLATANA?! Pevačica se oduševila kad ga je videla na Sanremu: Kakav BAJA! (FOTO)

Nina Badrić kao i mnogi ostala je oduševljena nakon pojavljivanja fudbalera Zlatana Ibrahimovića na Sanremu.

Pevačica je čak podelila snimak fudbalera, koji je na festival ušao uz taktove pesme Nade Topčagić "Jutro je". Nina nije ostala imuna na Zlatana.

"Kakav baja", napisala je Badrićeva na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Nada Topčagić i sama je bila oduševljena nastupom popularnog fudbalera, pa je za Kurir televiziju rekla:

"Zlatan je rastao uz moju pesmu. Ja sam harala Jugoslavijom, imala sam veliku turneju i Švedskoj. Ja sam se srela sa Zlatanovim ocem, Šefik je pričao da mu sin trenira u nekom malom klubu tu i ja pitam mog menadžera da li je to bilo, da li se dobro sećam i on mi kaže: 'Kako nismo!' Rekla sam da ću ići u Svetu Petku u Crkvu da ga služi zdravlje, on je mene vratio u moju mladost i popularnost. Sada se osećam kao kada sam pevala moj početni hit, hit leta tada, bila sam klinka i cela Jugoslavija me jurila", rekla je nedavno.

