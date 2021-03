HAOS U CENTRU BEOGRADA! Muža Nade Topčagić PLJUNUO KOMŠIJA dok je ona pričala o Ibrahimoviću: Došlo je do žestokog sukoba!

Suprug Nade Topčagić, Zlatko Đorđević, napadnut je prošle srede na Kosančićevom vencu, saznaje Kurir. Pevačicinog muža je posred lica pljunuo komšija koji se parkirao na njegovo parking mesto. Incident se dogodio dok je pevačica razgovarala sa medijima o izlasku Zlatana Ibrahimovića na scenu italijanskog festivala Sanremo uz taktove njene pesme "Jutro je".

foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

Za to vreme Zlatko je sedeo u obližnejm kafiću, gde je uz kaficu strpljivo čekao svoju suprugu da se slatko ispriča sa predstavnicima sedme sile. Međutim, u jednom trenutku on je primetio da se javnosti nepoznati čovek parkirao na njegovo mesto. Prema rečima našeg izvora koji se zatekao na licu mesta, Nadin muž mu je prišao i rekao da pomeri vozilo i objasnio mu da je to njegovo mesto i da neće on parkirati tamo gde se plaća. Umesto da se komšija preparkira došlo je do žestokog verbalnog sukoba, a onda je taj čovek i pljunuo Zlatka. Nadin muž je pretio da će zvati policiju, unosili su se jedno drugome u lice i nastala je prava drama.

foto: Dragana Udovičić

Čim je videla da je njen suprug u problemu, Topčagićeva je prekinula intervju i odmah reagovala. Na sve načine je smirivala strasti između Zlatka i komšije, pokušavajući da mu i ona objasni da je to parking mesto u njihovom vlasništvu. Čitava halabuka je trajala oko desetak minuta, a pevačica se tom prilikom uznemirila, ali je uspela da smiri zavađene. U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt i sa Nadom, ali i sa Zlatkom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke. Inače, Tipčagićeva je razdragana i srećna izašla iz kuće da ispriča medijima kakav je osećaj što se na prestižnom festivalu čuo baš njen narodnjak, što do sada nijedan pevač u Srbiji nije doživeo. - Šta da vam kažem, presrećna sam. Nema ko me nije zvao zbog toga, svi pričaju samo o tome. Jedna takva sportska veličina da se pojavi na sceni Sanrema uz moju pesmu je nesvakidašnja čast i zadovoljstvo. Mislim da to niko od muzičara sa ovih prostora nije doživeo - rekla je Nada.

Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

