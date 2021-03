MILJANA I ZOLA PROGOVORILI O HAOSU IZ IZOLACIJE! Oboje naišli na osudu, Čolić odlučio da prekine svaki ODNOS sa bivšom devojkom!

U Beloj kući naredni video snimak je bila svađa Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole zbog toga što mu je sakrila patike.

- Došla je, ja sam spavao, ona je zapalila par cigareta. Onda sam osetio da se radijator pokreće, onda je legla pored mene, osetio sam da me dira, vukla mi je testite. Onda sam joj rekao da se ne ponižava, krenula je prst da mi stavlja u oko, uzeo sam joj ruku, stavio na stomak. Nisam spavao ni deset sati ovih dana. Posle me je zubima stisla za uvo. Ja sam ustao, ona me zove da legnem u krevet sa njom. Kao da se borim sa Majkom Tajsonom. Posle me je pljunula u facu. Ulazim u radionicu, vidim da je izbacila kesu, provalio da su moje patike. Onda ih je negde ostavila, verovatno u apartman. Nije ih ona kupila, ja sam ih lično kupio. Posle je sve vraćeno, tako je bilo - otkrio je Zola.

- Ovo što je rekao je delimično istina, osim hvatanja dole. Pokušava da me omrazi u narodu. Ja sam stavila čepiće u uši, on je bio okrenut ka zidu, on je uvek spavao na desnom krevetu, a ja danima umirem od hladnoće. I ništa, ja sam legla na dva minuta, zagrlila, kad sam ga zagrlila, on je ovom rukom krenuo znate već šta i uspeo. Onda je krenuo još dublje, da mi gura prste i da moju ruku stavlja da ne kažem gde. Ja sam ga za uvo da bi prekinuo. Ne želim da mi neko, kada nismo u vezi, da mi neko to radi, a priča da nije u vezi sa mnom. Tek kada sam ga jače griznula za uvo, on je prestao. Da, uzela sam patike da ga sprdam, stavila u apartman. Posle sam vratila. Bila sam izrevoltirana. Hoće da ja ispadnem k*rcopaćenica, na sve načine pokušava, jer ne može moj uspeh da preboli - ispričala je Miljana.

- Ona ne može da se pomiri sa tim da ja ne želim da budem sa njom. Ja sam se razočarao, imam kompleks od toga šta sam sebi dozvolio, kakva poniženja. Nije samo ona kriva, sramota me je. Nisam je pipnuo jutros - dodao je Zola.

- On od mene pravi psihopatu, a od sebe žrtvu - rekla je Miljana.

- Ja znam da mene čeka pakao, ali ja nemam problem sa tim - pričao je Čolić.

- On hoće pakao, najavljuje ga, da bi ga narod podržavao. Neka bude sve kako on kaže, ja se izvinjavam što sam ljudima koji glasaju za mene napravila ovu situaciju. Želi da od mene napravi monstruma, da bi glasali ljudi za njega. Ucenjuje naše zajedničke glasače, priča da ću ja za njim ako on izađe. Ja molim da naši glasači glasaju samo za mene i ni za koga više. Najviše žalim što sam ušla zajedno u rijaliti sa njim. I Danijel je bio sa mnom iz koristi, videla sam koliko ima sati... Zola je Tomoviću rekao da spojim krevete - istakla je Kulićeva.

- Rekao sam to, da ne bi nastao haos - odgovorio je Zola.

- Zola je rekao da ako treba da odabere između maltretiranja i toga da spoji krevete, da spoji krevete. A MIljana sve ovo radi u korist svoje šte - ispričao je Tomović.

- Videćemo šta će biti - poručio je Čolić.

- Devojka je pobedila na SMS glasanju i sad bez potrebe dolazi u kontakt sa njim. Zola je bez ikakvog razloga u subotu naveo nju za najnepošteniju, bez ikakvog razloga otišao da priča sa njom ispred apartmana. To nije stavljanje tačke. Zola je neke stvari inicirao, a Miljana njega maltretira, to je ozbiljno maltretiranje kada je psiha u pitanju. Ali on je prvu grešku napravio, inicirao je kontakt. Ako si inicirao kontakt, snosi posledice. Ti si inicijator - rekao je Tomović.

- Ja sam budala najveća, hteo sam da ostanemo u dobrom odnosu - istakao je Zola.

- On se igra sa mnom - rekla je Kulićeva.

- Od sada više nema komunikacije - poručio je Zola.

