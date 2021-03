BORKO ZBOG PREVARE SPREMA OSVETU GASTOZOVOJ SESTRI?! Tanja će posle rijalitija da ostane bez DINARA, sve će da joj UZME?

Učesnica "Parova" Tatjana Radovanović Tanja prevarila je u vili svog supruga Borka pred kamerama, sa reperom Dariom Šogorovićem, koji je napustio rijaliti.

Ona je čak rešila i da se razvede od muža, a svakodnevne vesti od porodice da je se odrekla i da se ćerke stide da izađu na ulicu je sve više razaraju.

Tatjana se pokajala zbog prevare, pa je više puta poručila da jedva čeka da izađe iz rijalitija kako bi pokušala da povrati svoju porodicu.

Izvor blizak porodici Radovanović otkrio j da je Tanjin muž Borko navodno mnogo povređen zbog javne prevare, te da ga je sramota na ulicu da izađe. Njegova tuga se pretvorila u bes, te, kako navodi izvor, Borko navodno namerava da se osveti Tanji za svu patnju koju je doživeo zbog nje.

- Nije dobro! Povređen je kao muškarac, jer mu je Tanja razorila porodicu. Spremao je papire za razvod i trebalo je da ih pošalje, ali se u poslednjem trenutku predomislio. On želi da joj se osveti za sve što je priredila porodici i zbog svega kroz šta su prolazile njihove ćerke zbog njene afere - počeo je izvor blizak porodici, pa otkrio Borkov plan kako će navodno da dokusuri Tanju:

- Borko je rešio da sačeka da ona izađe iz rijalitija i da joj se uplati honorar od učešča, a onda će sve da joj uzme. Ostaviće je bez dinara. On smatra da je pametnije da sačeka, a onda će je dokusuriti. Povređen je i ljut zbog svega što je uradila i ja ne verujem da će joj ikada oprostiti. Ćerke će moći da viđa, jer im je ipak majka, ako one to, naravno, budu želele, ali ni dinar joj neće dati, pa neka uđe opet u rijaliti, da se ljubaka sa kim stigne, pa neka zaradi - rekao je izvor.

