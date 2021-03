MUŠKARCIMA NE BROJIM GODINE! Sanja Marinković nakon RAZVODA progovorila o JAČEM POLU, odgovorom sve iznenadila! FOTO

Voditeljka Sanja Marinković veoma je aktivna na Instagramu gde je ovog puta odgovarala pratiocima na pitanja.

Naime, ona je ovaj vikend rešila da provede van Beograda sa prijateljicama, a jedna od njenih drugarica poručila je putem Sanjinog Instagrama da joj je uzela mobilni telefon, te da pratioci mogu da postavljaju i škakljiva pitanja na koja ona dosad nije odgovarala.

Osim o tome kako se neguje, gde su se uputile i šta će sve raditi, jednog voditeljkinog pratioca interesovalo je šta misli o mlađim muškarcima, čijim je odgovorom iznenadila sve. Ona kao da je indirektno poručila da joj možda ne bi škodio neki mlađi tip.

– Da ti kažem, ja nikad nisam bila žena svojih godina, tako da ja muškarcima godine ne brojim – poručila je Marinkovićeva veselo dok je vozila. Kasnije na svojim sotrijima, ona je objavila snimke iz saune, šetnje po šumi i iz restorana, gde se vidi da se prepustila svim uživanjima sa drugaricama.

Podsetimo, Sanja je početkom ove godine otkrila da se razvela od Aleksandra Uhrina, s kojim ima sina Strahinju.

– Mi smo se zvanično rastali pre nekoliko meseci, ali smo se emotivno razišli pre jedno dve ili tri godine, u smislu da smo mi shvatili da će biti kraj. Nismo želeli da se rastanemo dok sve ne posložimo da Strahinja bude srećan. Išli smo zajedno kod psihologa i odlučila sam da će me neko stručan voditi kroz taj proces. Bilo je tu stresnih trenutaka između Alkesandra i mene, ništa nije bilo glatko i lako, pogotovo jer sam ja od onih žena koja voli ljubav, a ne vezu i verovala sam da će to biti za ceo život. Međutim, poenta takvog rastanka bila je da se to posloži da bude što bezbolnije za Strahinju, iako za nas dvoje nije bilo – rekla je Marinkovićeva.

