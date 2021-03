DRAGANA MIRKOVIĆ ČESTITALA KOLEGINICI ZBOG SANREMA I ZLATANA, NADA U TRANSU: Ti si jedna od retkih koja me JAVNO pohvalila! (FOTO)

Otkako se pre nekoliko dana čuveni hit Nade Topčagić čuo na Sanremu zahvaljujući fudbaleru Zlatanu Ibrahimoviću, pomama za pevačicom ne prestaje.

foto: Printskrin/Instagram

Nadina koleginica, pevačica Dragana Mirković oglasila se i uputila čestitke Nadi.

“Bravo draga. Zlatan i Nada na Sanremu”, napisala je Dragana na storiju na Instagramu, nakon čega je usledila reakcija pevačice:

"Hvala mojoj dragoj koleginici. Grli te tvoja Nadica. PS. Ti si jedna od retkih koja me je javno pohvalila”, odgovorila je Nada na storiju na ovoj društvenoj mreži.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Nada je nakon pesme na Sanremu dala izjavu za Kurir televiiziju:

- Stvarno sam zatečena, gori region! Takva ličnost da u moru mojih koleginica da baš izabere taktove moje pesme. Zlatan je rastao uz moju pesmu. Ja sam harala Jugoslavijom, imala sam veliku turneju i Švedskoj. Ja sam se srela sa Zlatanovim ocem, Šefik je pričao da mu sin trenira u nekom malom klubu tu i ja pitam mog menadžera da li je to bilo, da li se dobro sećam i on mi kaže: 'Kako nismo!' Rekla sam da ću ići u Svetu Petku u Crkvu da ga služi zdravlje, on je mene vratio u moju mladost i popularnost. Sada se osećam kao kada sam pevala moj početni hit, hit leta tada, bila sam klinka i cela Jugoslavija me jurila - rekla je Nada nedavno.

foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

