LJUPKA STEVIĆ BI PONOVO RAZBIJALA: Pevačica se oduševila idejom o uništavanju automobila, pa otkrila u čemu je još dobra!

Ljupka Stević je jednim svojim priznanjem ponovo šokirala javnost.

- Ljupka, kad ti doveze ''Rendž Rovera'' i kaže: ''Razbij ga'' - dala je Jelena Trivan ideju Ljupki, a ona je priznala da joj se to veoma dopada.

- Lepo zvuči - rekla je Stevićeva s osmehom na licu, a onda je navela šta sve ume da radi.

- Ja lakiram nokte, ali takođe menjam i sijalice na četiri i po metara visine. Kuvam ručak, ali dobro baratam i oružjem - otkrila je pevačica u ''Magazinu In''.

Ljupka je nedavno govorila i o generalu Simiću za Kurir televiziju:

- Volela bih da ostavim to iza sebe. Ne želim da govorim javno o tome, jer sam to prevazišla. Kraj je defintivno sa celom tom pričom iz septembra prošle godine. Mnogi me nazviaju skandal majstorom. Polovina ljudi zna da sam kulturna i fina cura, ime govori kakva sam osoba. Svako ko me poznaje to kaže. To je bio nalet emocija. Ljudi, kraj je. Ne želim da se vraćam na taj period. U tom periodu sam morala da govorim javno, bez zadrške, bila sam iskrena. Sramota me da se ponovo vraćam i da prolazim kroz taj period. Ne gledam snimke, ne čitam izjave koje sam davala, idemo u neki novi život. Lepo sam započela ovu 2021. godinu - rekla je pevačica u Pulsu Srbije.

