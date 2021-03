NADA TOPČAGIĆ OBARA REKORDE: Pesma uz koju se Zlatan Ibrahimović pojavio u San Remu, postala je PRAVI HIT u Italiji!

Pesma "Jutro je" Nade Topčagić postala je vrlo tražena u Italiji, posebno u pokrajini Lombardiji, zahvaljujući Zlatanu Ibrahimoviću, koji se s tom numerom pojavio na festivalu Sanremo.

foto: Damir Dervišagić, Profimedia

Pre ovog gesta slavnog fudbalera, sasvim sigurno, niko nije čuo za Topčagićevu u Italiji, a još manje za njen hit s početka devedesetih.

Kad je Zlatan stupio na scenu Sanrema uz taktove "Jutro je", Italijani su odmah na Guglu krenuli da pretražuju o kakvoj pesmi je reč. Tako je Nadina pesma iste večeri samo u Lombardiji preslušana oko stotinu puta, govore podaci sa najpopularnijeg internet pretraživača.

foto: Printscreen

Pevačica i dalje ne može da dođe sebi od šoka i zahvalna je Ibrahimoviću što je od nje napravio senzaciju na globalnom nivou. Za Kurir je pre nekoliko dana rekla da nije mogla ni da sanja da će doživeti takvu čast u životu.

foto: Printscreen/Magazin In

- Zamislite da se to desi nekom srpskom pevaču? Pa svako bi bio ponosan. Nema ko me nije zvao zbog toga, svi pričaju samo o tome. Jedna takva sportska veličina da se pojavi na sceni Sanrema uz moju pesmu nesvakidašnja je čast i zadovoljstvo. Mislim da to niko od muzičara sa ovih prostora nije doživeo. Jedna je Nada - poručila je Topčagićeva.

Kurir.rs/ J. S./ Foto: EPA/Ettore Ferrari, Damir Dervišagić

