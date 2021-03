DARKO FILIPOVIĆ O KOLEGAMA, NOVCU, ZARADAMA OD PEVANJA: Ne zarađuju pevači onoliko koliko narod misli! Moraš imati IDENTITET!

Darko Filipović svima je poznat kao učesnik u prvoj sezoni "Zvezda Granda". On je, tokom karijere, uložio novac i kupio je dva stana u Grčkoj, u mestu nadomak Soluna. Dok u jednom on boravi kada ode na letovanje, drugi, pak, izdaje.

foto: Damir Dervišagić

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz par godina cene otići naviše. U tom momentu, pre 4 godine je bila najniža istorijska vrednost kvadrata i nekretnina u toj regiji. Imao sam neku ušteđevinu i, (pomislio) realno cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste… Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam „uzeo” dva apartmana, jedan za sebe, jedan „rentam” turistima. Imam agenciju sa kojom sam se povezao- priča on, pa nastavlja o zaradi među pevača, objašnjavajući da imaju kako velike, tako i male troškove.

- Sada momentalno niko ne zarađuje, ali pod normalnim okolnostima, ne zarađuju pevači onoliko koliko narod misli da mi uzimamo novca. Mi imamo jako velike troškove, od pesama, preko studija, preko spotova, žene imaju šminku, frizere, moraš imati i adekvatnu garderobu sve to povlači troškove koji nisu mali. Veliki su to izdaci koje narod ne razume. On vidi tebe na televiziji ili ti si se pojavio na svadbi i uzeo 10.000 evra, a niko te ne pita što spot košta 30.000 evra. To je ta stvar koju narod ne razume, svi gledaju gotov proizvod. Kad bi sve to stavili na papir, koliko to košta, to izađe jedan dobar stan u Beogradu. Jedna kvalitetna pesma, sa kvalitetnim spotom izađe otprilike kao jedna garsonjerica.

foto: Dragana Udovičić

Filipović je, zatim, dao i jedan savet svim mladim pevačima, koji su tek započeli svoje karijere, kao i „Zvezdama Granda”.

- Predlažem svim ovim mladim „Zvezdama Granda” koje se sada momentalno takmiče - samo bih im dao savet da urade onako kao što sam ja uradio. I ja sam poslušao neke prijatelje i ljude koji su ostvareni, koji su pametno uložili novac u svoje vreme, pa su oni to preneli na mene. Da se razumemo, to je mladost, izlasci, ali mora svako imati svoju ekonomiju, balans u potrošnji novca, to je jako bitna stvar. Ne samo u ovom momentu kada su popularni i kada su svakog dana na televiziji, ali sve to jednog dana dođe i prođe… To jako brzo prođe, pogotovo onima koji ispadnu i ne iskoriste tih svojih 5 minuta… - rekao je on.

"Kad neko sretne Acu Lukasa, ne postoji nijedna osoba koja liči na njega, oni znaju da je to Aca Lukas ili Slavicu Ćukteraš, Stevana Anđelkovića, Nemanju Stevanovića, mene… Moraš imati identitet. Taj novac treba uložiti negde gde će se on duplirati. Najlakše je otići u kafanu, klub, striptiz bar i potrošiti sav novac i na kraju ništa ne ostane. Gde si bio, šta si radio, ništa…- zaključio je pevač.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Grand Online/M.M.

