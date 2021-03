TURISTI, JURIŠ! SAD ILI NIKAD BEG NA 30 ͦC: HURGADA OD 415 €, DUBAI OD 499 €

Putovanja koja se ne propuštaju jer se ne zna šta je bolje, same destinacije ili njihove cene!

Od marta do kraja maja pruža se prilika da posetite Egipat po najpovoljnijim cenama pre nego što nastupi prava letnja sezona. Temperatura mora i vazduha u Hurgadi je sada savršena. Vreme je suvo, a ovaj period je idealan za kupanje u moru za one ljude koji ne uživaju u preterano toploj vodi. Na raspolaganju su brojni hotelski kompleksi visoke kategorije sa odličnim cene za boravak od 5, 8, 11, 12, 15 dana, od marta do kraja maja.

Turistička agencija “Travelland” je organizovala sledeće avio polaske za Hurgadu u aprilu: 3 / 4 / 7 / 10 / 11 / 14 / 16 / 17 / 18 / 20 / 24. april.

Cena po osobi za: 6 noći = od 415 €; 7 noći = od 455 € ; 9 noći = od 465 €; 10 noći = od 480 €; 13 noći = od 535 €

Sve cene uključuju avio kartu, aerodromske takse, transfer, smeštaj u hotelu uz takozvanu All inclusive uslugu.

Uskrs i Prvi maj možete provesti na plaži Crvenog mora ili na bazenima nekog hotelskog rizorta. Najniža cena paket aranžmana za praznike je od 445 evra.

Avio polasci za Uskrs i 1. Maj su zakazani za: 27 / 28 / 30. april; 1 / 2. maj (na 6, 7, 9, 10, 13 noći).

Tokom meseca maja izuzetno su male šanse da budu zabaležene padavine, tako da se ne propušta prilika da se u tom periodu poseti Hurgada i okupa u moru.

SPECIJALNE PONUDE za maj: 6 noći = od 420 €; 7 noći = od 425 € ; 9 noći = od 460 €; 10 noći = od 475 €; 3 noći = od 520 €

Najlepši prolećni praznici mogu biti još lepši ako ste u Dubaiju! Predviđeni avio polasci za Uskrs i Prvi maj: 27 / 29 / 30. april i 1 / 2. maj. Cena po osobi sa sve taksama kreće se od 559 evra. Specifičan je termin boravka od 30.4. do 8.5. jer ga odlikuje jutarnji dolazak, a večernji povratak avionom.

Mart, april i maj su idealni za mini odmor od 5, 6, 8, pa čak 10 ili 11 dana. Najniža cene po osobi za hotel od 5* je 499 evra (5 noći - Elite Byblos 5*). Samo neki od aktuelnih polazaka za Dubai u martu su: 12 / 16 / 19 / 20 / 21 / 23 / 26 / 27 / 28 / 30.3.

I tokom celog meseca aprila izaberite neki od brojnih polazaka za Dubai, a aranžman vas može koštati najmanje 529 evra (cena sa avio kartom, taksama, transferom, smeštajem, asistencijom vodiča na srpskom jeziku).

Hoteli za proporuku:

- Movenpick Jumeirah Lakes Towers 5*

- The Retreat Palm Dubai Mgallery By Sofitel 4*

- Atana hotel 4*

- Sheraton Jumeirah Beach Resort 5*

- Jannah Marina Bay Suites 4*

- Fairmont The Palm 5* deluxe

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

