ČORBA ZABRANIO MAJI DA DOLAZI U NJEGOV KREVET! Ona nije pristala na njegovo odbijanje i poručila mu da ga neće ostaviti na MIRU!

Maja Marinković i Milan Janković Čorba su se ove večeri žestoko posvađali, nakon čega je Čorba zabranio Maji da spava kod njega u krevetu.

- Družićemo se i sve, ali uradila si ono, nemoj da spavaš kod mene u krevetu - rekao je Čorba.

- Dobro pogrešila sam, ali ti si se zaljubio u mene, što ne priznaš? - dodala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da jesam - bio je ironičan Čorba.

- Ja ću da dođem do tebe - rekla je Maja.

- Možeš kod ponija - dodao je Janković.

- Doći ću i kod ponija - smejala se Maja.

Inače, nedavno je pred učesnicima rijalitja "Zadruga" ponovo potegnuta tema ljubavnog odnosa Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša.

- Ja sam joj danas rekao, ona voli Janjuša. Neosporno da joj se ja sviđam, ali voli Janjuša. Ja sam u ovoj priči totalno nebitan. Ne znam da li pati, ali znam da ga voli - istakao je Čorba.

- Iznerviralo me je što je Čorba to danas spomenuo, stalo mi je do njegovog mišljenja - poručila je Marinkovićeva.

- Sada mi je bilo jasno što su danas puštane pesme. Ne želim uopšte... Video sam sto puta da ona tu prolazi... Prolazi mi pored kreveta, pući se, guzi se. Ima neku suknjicu, ja tu sedim, ona mi ovo radi (sagne se)... Ne diram devojku, to su moje pesme - ustao je Janjuš.

- Ja ne znam kako on to zapazi i vidi, ima pored sebe svoje drugarice. Nikad me neće prežaliti - odbrusila je Maja.

Kurir.rs/M.M.

