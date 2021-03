VERICA RAKOČEVIĆ I VELJKO KUZMANČEVIĆ U SCENIRANJU Progovorili o bračnom životu: Ispričao bih istinu, ali ne smem! PREBIĆE ME VERA

Gosti u ovonedeljnom Sceniranju na Kurir televiziji su Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević. Ovaj bračni par je pred kamerama otkrio tajne iz bračnog života.

"Kažu da se folirate, da niste u braku, šta je istina", bilo je pitanje za Veljka.

"Ja bih ti sad ispričao istinu ali ne smem jer će me Vera prebiti. Ja volim te stvari što ljudi pričaju i maštaju. Ja sam oguglao na priče, došao sam iz normalne kuće i prestao sam da reagujem na to što ljudi pišu. Narod je sklon da poveruje svašta. Sad se sve ubrzalo, ni najveće čudo nije zanimljivo. Sve to je nerealno. Naša priča je jednostavna, kao što je neko pronašao nekog koga će da voli, tako je i kod nas. Dve duše se nađu. U najklasičnijem smislu, mi smo u braku, dvoje ljudi koje se vole", rekao je Veljko.

"Koliko voliš Veljka"?, glasilo je pitanje za Vericu.

"Da si me pre 10 godina pitala kako izgleda ljubav, sigurno ti ne bih rekla da izgleda ovako kakav je odnos između mene i njega. Ja sam bila razmažena, naučila sam da mi se ugađa i da bude kako ja kažem. Naučila sam da moj život bude onakav kako meni odgovara. Dugujem mu zahvalnost što me je u ovim godinama naučio šta je suština ljubavi, a to je da više misliš na osobu koja je pored tebe nego na sebe. Mnogo je lepše davati poklon nego primati poklon. Naučio me je da je mnogo lepše davati ljubav", rekla je ona, a onda je Veljko progovorio o poslu.

"Potpuno je normalno da kada smo u javnost izašli kao muž i žena, normalno je da će me prepoznati kao njenog muža. Moj posao nije takav, ja ne mogu da budem u medijima. Moja muzika nije nešto što je popularno. Muzika koju ja pravim nema toliko prostora ovde. Moja muzika je instrumentalna. Za ljude koji su u tom poslu, mi ni ne možemo i ne očekujemo da imamo svoj kanal. Mi nismo pevači. Jednom godišnje imam koncert sa svojim orkestrom. Ja se trudim da ne govorim o svojoj muzici", rekao je Veljko.

"Nisam propustila nijedan koncert. Prvi koncert u Beogradu je bio u tržnom centru. On je iz velike ljubavi pravio muziku za moje modne revije. Ustvari, svaka ta muzika je bila lepa, da su posetioci mene pitali gde mogu da nabave. Nekada mi bude žao jer suštinski moda, samo negde dotakne umetnost", rekla je Verica.

Kako izgleda vaš brak?

"Ratne igre. To bi mogao da bude naslov. Meni je interesantno kad slušam komentare. Ja sam 65 godina živela na svoj način, on je putnk, lutalica, tu je dosta teško i samo jako razumevanje, ljubav , poštovanje. Ja razumem ljude koji komentarišu, to su ljudi od 20 do 90 godina, koji imaju predstave o tome. Oni ne razmišljaju o tome da postoje neki drugi odnosi. Nikada se ne ljutim kada vidim komentar da on može da mi bude sin, po godinama da. Ali, ako pogledaš suptilnije, sadržajnije, vidiš zrelost čovka.", rekla je Verica.

"Glupo je stalo, i koliko je maloumno da sada objašnjavamo bilo kome, to je kao da gluvome pevaš, a slepome pokazuješ sliku", rekao je Veljko.

Kako ste se upoznali?

"Spremali smo odnu reciju, trebala nam je muzika.Pozivala sam ljude da se jave. Veljko je poslao poruku na Fejsbuku, ja sam mislila da sam ja maneken. On je meni poslao muziiku, ja sam zakazala sastanak. Mi smo bili drugari, on je mene toliko zasmejavao. Ja sam se zaista tada družila sa njim. Onda smo šetali, ja sam bila gladna, on je lovio puževe i pravio hranu i tako", rekla je Verica.

"Mi smo se družili, provodili vreme zajedno. Kada smo stupili u kontakt ja sam živeo u Sarajevu. Nisam imao u glavi ništa od toga. Shvatio sam da mogu da napravim muziku za reviju. Onda je počelo druženje. U jednom trenutku je kliknulo", rekao je Veljko i nije hteo da otkriva o životu pre Verice.

"Kao svekrva i tašta sam ista. Ja sam tu i oni su tu, naša porodica je harmonična i zadovoljna bez ikakvih problema, ne smetam snaji niu zetovima. Ni meni niko ne smeta", rekla je Verica.

"Meni je jako žao što postoji toliko prostora i neispričanih priča iz mog posla i iz Veljkovog posla, ali ljudima je interesantnije da pričaju o tome šta Verica misli o zetovima", dodala je Verica.

