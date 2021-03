DABOGDA DAO 100 GOLOVA! Nada o Zlatanu i pesmi koja je postala HIT u Italiji: Doživela sam novu mladost! SVE MU SE POZLATILO!

Društvene mreže su eksplodirale kada je fudbaler Zlatan Ibrahimović, u San Remu, na scenu ušetao uz pesmu - "Jutro je" Nade Topčagić. Pevačica je sada pred kamerama otkrila svoje utiske.

- Ja sam sa ovim sve postigla, ovo je nagrada za ceo moj život. Ne mogu reći da sam ga upoznala, ali on je trenirao za jugoslovenski klub u Malmeu koji se zvao ''Balkan''. Mnogo sam se iznenadila, javljaju mi sve čestitke za San Remo, reko kakav San Remo ja sad šetala - započela je Nada.

- Verovatno će nekad da se javi, ljudi me pitaju da li se čujem sa Zlatanom, ovo je kruna moje karijere, dabogda dao sto golova, dabogda te nikad ništa ne zabolelo, živeo. Zlatan je spojio čitavu Jugoslaviju, dabogda mu se sve pozlatilo. Ja ne moram ništa više da snimam u životu, samo kažem San Remo Ibra i to je to - istakla je Topčagićeva.

- Ovo je veliki uspeh, ne možemo da dođemo sebi. Ljudi misle da ide Ibrahimović za mnom, ne mogu da se otkačim ljudi, svi pitaju gde je Ibra. Ovo je popularnost koju nikad nisam osetila, doživela sam novu mladost. Pesma je već hit u Italiji. U moru pesama je on našao tu moju pesmu, rastao uz moju pesmu - priča pevačica u emisiji "Premijera-vikend specijal".

