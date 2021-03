TUŽNO JE DA POSLE 3 GODINE IMAMO PROBLEME, SUD ĆE TO DA REŠI! Emina uživo u emisiji ISPROZIVALA Mustafu, otkrila da joj DUGUJE

Pevačica Emina Jahović uključila se u jutarnji program gde je, između ostalog, govorila o problemima koje ima sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom.

Emina i Mustafa razveli su se pre tri godine, a pevačica je nedavno odlučila da obelodani da joj bivši muž duguje veliku sumu novca, budući da nije redovno izmirivao svoje obaveze nakon razvoda.

- Tužno je da posle dve i po, tri godine, imamo neke probleme. Tačno je da imamo probleme, ali ja sam ostavila da sud to reši kako treba. Ne bih sad želela da pričam o tim temama koje nisu baš lepe - počela je Emina u uključenju.

- Što se tiče finansijskog segmenta, Mustafa je tu za decu, ali trebalo je da ispuni i neke druge stvari, a to nije radio. On to nije ozbiljno shvatio očigledno. Ovde zakon ozbiljno štiti žene, što je jako lepo i verujem da će biti sve okej i da ćemo se na kraju dogovoriti - dodala je pevačica u "Jutru".

