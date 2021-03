ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Prva zaratila sa Čupkom! Majka oterala muža iz kuće!

Zdravo, dragi moji, obećala sam i ove nedelje novu dozu tračeva iz sveta poznatih i moram da se pohvalim da sam se svojski potrudila da to ispunim. Konačno sam se srela s nekim ljudima koji znaju mnoge tajne džet-seta, pa da krenemo redom.

Videli ste da je Pobednica otišla na odmor, navodno s društvom, ali to je daleko od istine. Kako mi je moj izvor rekao, ona je otputovala sa svojim dragim, s kojim je duže od godinu dana u šemi. Kažem "u šemi" jer je on oženjen, otac dvoje odrasle dece, ali Pobednici to ne smeta jer veruje da će se on brzo razvesti. Njemu to, naravno, ne pada na pamet, ali pre ili kasnije sve će se saznati. Maske moraju da padnu jer mala je ovo zemlja i ne može jedna javna ličnost toliko dugo da se krije, posebno ako sve više tragova ostavlja za sobom.

Čula sam da je Prva skoro imala jedan ozbiljan sukob s kolegom koga je pljuvala na sve strane, bez ikakvog razloga. Radi se o Čupku, za koga je pričala da joj duguje silne pare, da ga jure zelenaši, a sve to je dojavljivala medijima. Kad je skapirao ko mu radi o glavi, pozvao je Prvu i sasuo joj salvu uvreda i psovki, a ona se pravdala da nema veze s tim i kako joj smeštaju drugi. Poznajući Čupka, verujem da će mu trebati nekoliko dana da sve zaboravi svojoj drugarici i da pređe preko svega, a ne bi mu bilo prvi put. Glumica je potpuno pukla i videli ste kako se obračunava s ljudima koji prate njen rad. Svi se pitaju šta joj se desilo, pa sam se dobro raspitala i otkrila da ona nema veze s tim što se desilo, već njen verni sluga, koji se nedavno vratio u Glumičino jato. On je smislio skandal i rukovodio njim a sve sa ciljem da njegova pulenka bude u centru pažnje pred važan projekat koji uskoro treba da plasira. Možemo da pričamo o njoj šta hoćemo, ali da je kraljica marketinga, to niko ne može da ospori.

Izgleda da su se Majka i njen muž alkos opet žestoko posvađali i da se on odselio od kuće, ali to dobro skrivaju od očiju javnosti. Razlog je to što se on opet vratio porocima, a Majka više to neće da trpi. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

