TUŽNO JE ŠTO GA NEMA I ŠTO NJEGOV ROĐENDAN SLAVIMO BEZ NJEGA: Gru bi danas napunio 48. godina, Nigor se prisetio prijatelja

Reper Dalibor Andonov Gru danas bi napunio 48 godina, a njegovi prijatelji u to ime prisetili su se muzičara, njegovog života, ali i tragičnog odlaska 9. septembra 2019. godine.

Igor Lazić Niggor ispričao je koji plan su imali Gruova ekipa i on povodom obeležavanja njegovog rođendana, ali je to ove godine sprečila pandemija. Kako je 2020. organizovan revijalni spust na Kopaoniku u reperovu čast, tako su planirali i sad.

– Planirali smo da se ponovo okupimo na Kopu, ali zbog ove situacije to nije moguće. Ono što je plan, jeste da danas Daliborovi prijatelji puste neku njegovu pesmu, da li na Instagramu, u kafiću ili negde drugde, nije važno, ali da bar tako obeležimo i setimo ga se. Tužno je što ga nema i što njegov rođendan slavimo bez njega. Ja sam kroz to već prošao sa mojim drugom Nebojšom. Danas sam više tužan, nego što sam radostan, iako znam da Gru to ne bi voleo – ispričao je Nigor i dodao:

– Slavili smo uvek i imali dobra okupljanja za rođendane, pijanke, ali i u drugim radosnim prilikama. Ne zna čovek šta da misli. Tako je zapisano, tako je Bog odredio. Glupo je što neki ljudi pričaju da je izazivao sudbinu jer se bavio ekstremnim sportom. To nema veze, to je tako očigledno moralo da bude – kaže Nigor.

Podsetimo, Gru je poginuo 9. septembra 2019. godine na Dunavu, prilikom kajtinga između Velikog ratnog ostrva i Crvenke. Iza sebe je ostavio suprugu Danicu i dva sina.

