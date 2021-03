DADO TOPIĆ NA KURIR TELEVIZIJI O SANJI ILIĆU: Neočekivano je da takvi umetnici umiru, njegova dela će zauvek biti sa nama

Muzičar Dado Topić ovonedeljni je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

"Kako vas je dočekala vest da je Sanja Ilić preminuo?, bilo je pitanje za Dada.

foto: Kurir

"Malo zastrašujuće, neočekivano da takvi umetnici umiru. Naprosto obeshrabri vas takva vest i zateče vas, to je neočekivano, navikli smo da živimo dinamičan život i sad to tako čoveka malo zbuni, kako se to desilo Sanji. Bog je uradio neki čidan posao, te stvari moramo da prihvatimo. Sanja je u mom životu označio mnogo lepih trenutaka, svojom željom da za neke od tih esama ja napišem tekst. Uvek je poslao kasetu i rekao mi da napišem nešto lepo. Ja sam imao tu sreću i naspisao nekoliko pesama i to nas vezuje. Pesma Princeza, bio je to uspeh Slađane Milošević i mene. Mi nismo otišli na evroviziju ali smo dobili slavu i ta pesma je postala popularna zahvaljujući Sani. Znam šta je sve uradio i kome je4 pomogao, imali smo divnog čoveka, gospodina, koji je stvarao pesme. Faliće nam Sanja. Sudbina umetnika je takva da ih njihova dela nadžive, pa će on dugo biti sa nama", rekao je Dado.

"On je verovao puno u tu pemsu, meni je rago što nije otišao u Njjork. Ovako je sve to njegovo blago, ostalo kod naše kuće. Nije velika greška što je ostao ovde sa svima nama", rekao je Dado u Pulsu Srbije.

foto: Kurir

