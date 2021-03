GOVORE MU DA ĆE GA UBITI, DA JE IZDAO ROKENROL I DA JE SELJAČINA: Đorđe David priznao s čim se suočava i šta mu je najbitnije!

Đorđe David ne prestaje da intrigira javnost otkako je seo u stolicu žirija u "Zvezdama Granda".

Dok muzičar tvrdi da mu je ovo iskustvo donelo mnogo toga dobrog, ne krije da ga ipak zabrinjavaju određene pretnje koje dobija.

"Nemam problem od kada sam u "Grandu" kao neko ko je ljudima intrigantan. Neki te pljuju, neki te hvale, ali u svakom slučaju intrigiraš i to je dobro za posao. Mislim da sam od "Zvezdi Granda" mnogo toga dobio. S druge strane, glupo je očekivati da će svi da te vole. Ja se ludo zabavljam, ali ima tu svega. Ima tu pretnji da će me ubiti, prebiti, da sam izdao rokenrol, da sam seljačina, ima svega, ali meni je to dosta simpatično. Bitno mi je da dobar fidbek i te kako postoji, što je dokaz da radim dobro. Takođe vidim i da deca koju srećem kroz takmičenje cene to što radim i da mi veruju", priča Đorđe i dodaje da ga je najviše šokirala reakcija jednog istaknutog profesora klavira:

"Imao sam jednog bolesnika koji je profesor klavira na Fakultetu umetnosti u Beogradu. To je jedini doktor klavira u Srbiji, ali taj koji je njemu dao doktorat je očigledno gluv. Strašno je da neko ko se nalazi na takvoj poziciji, ko se bavi pedagogijom i edukacijom preti svom kolegi. Pride, on je jedna šufundla, kad bih ga dunuo, mislim da bih ga slomio. Neograničenost interneta i ograničenost intelekta je stvar koja je dala zeleno svetlo mnogim budalama, i ti "tastatura bilderi" jedino tako mogu da budu jaki, to njima čini da budu potentni. Pa hajde možda bolje da to istresaju na tastaturi, nego da idu ulicom i maltretiraju žene ili decu. Mnogo je budala isplivalo u ovoj pandemiji, ja to negde razumem. Takođe, žao mi je, jer je veliki problem u ovim vremenima kad se ništa ne radi, kad sve ide teško. Pa onda krive sve i svakog, počev od države, semafora, gradskog saobraćajnog, javnih ličnosti, pasa, mačaka, ljudi koji nose maske i tako dalje. Mnogo je bolesnih ljudi i mentalno oštećenih u Srbiji u svemu ovome i mislim da će to biti veliki problem, ne samo za Srbiju već za celu zemaljsku kuglu, zbog ove pandemije."

Đorđe je nedavno čak otišao i korak dalje, te je izdao novi rok album baš za Grand. Za one kojima je to doskora bilo nespojivo, muzičar poručuje da je uz Sašu Popovića uradio više za rok muziku nego što je uspeo sam u poslednjih deset godina.

"Skoro sve kolege su mi govorile jesi li siguran, ali meni hrabrosti nikad nije nedostajalo. Čovek sam koji je spreman na svaku vrstu izazova, jer smatram da kad mi je Popović ukazao poverenje da uđem u žiri, to je višestruka dobit. Saša razmišlja definitivno onako kako treba, on je čovek u vremenu. Shvatio je da su se ti resursi da "Zvezde Granda" budu samo narodna muzika sa izletima u pop, priča koja se troši. Onda je time što je mene pozvao podržao te ljude koji pevaju rok i pop rok, i taj šareniš daje jednu lepezu koju Grand nije imao u tolikoj meri ranije", kaže David, te dodaje:

"Bio sam svestan da ulazim u cirkus i da to ima svoju cenu i pravila, pa sam sa sobom prošao dilemu da li to mogu da izdržim ili ne. Shvatio sam da mogu, i te kako. Jako mi je važno da radim i da je to dobro. Tako da sam okej na svim poljima."

