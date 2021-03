DABOVIĆEVU PROZVALI DA JE NAJOMRAŽENIJA U SRBIJI! Milica ućutkala hejtere na mrežama: Ne zabadajte nos tamo gde mu NIJE MESTO!

Milica Dabović suočila se sa negativnim komentarima na Instagramu.

Koškarkašica je objavila fotografiju bez šminke, a onda je usledio neprijatan komentar jednog od korisnika.

"Svakako si odvratna i veštačka sa šminkom ili bez, sa filterima ili bez, van svakog seksepila i najomraženija osoba u Srbiji... Za Milicu si sve u pravu, glumi neku žrtvu po TV i medijima, a svi znamo kakva je! Naravno da je omražena, nju ni njeni ne vole", pisali su pojedini njeni pratioci.

Milica je osim uvredljivih poruka dobila i podršku od fanova, te je odmah reagovala.

"Majko mila, hajde što neke moram razumeti, ali ovakve degenerike kako da razumem. Zaista sam i više nego ponosna i zahvalna na svim ovim prelepim porukama koje sam dobila od predivnih majki, žena, devojaka i devojčica koje me prate! Hvala što ste mi porukama ulepšali život! Hvala svakako i muškarcima, ali od njih mi nikada ne manjka! Želim da vam kažem da ne brinete, da me ne pogađaju ovakve reči, smešne su mi i zabavljaju me. Ja uvek pogledam ko ih govori jer za odgovor 'zašto?' mi govori ne mogu ga naći! Svašta jesam prošla, grešila sam ali za mene čovek nije čovek ako nije grešan!", pisala je ona i dodala:

"Ovakvih će uvek da bude, da komentarišu kada ih niko ništa ne pita! Iskreno, svako ima svoje mišljenje i o ukusima ne vredi raspravljati. Ja nikada ne pljujem ljude, ne zabadam nos tamo gde mu nije mesto, ne mrzim, nisam zavisna, ni ljubomorna, a nisam ni iskompleksirana! Samo ljudi znaju kako im je u njihovoj koži i ko smo mi da im sudimo! Kao što je vas mnogo reklo ako nemamo nešto lepo da kažemo treba da ćutimo! Hvala vam od srca divni ljubavi!"

Bonus video:

01:50 MILICA DABOVIĆ PRISETILA SE JEZIVIH BATINA! Progovorila o trenutku kada je rešila da ostavi partnera (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir