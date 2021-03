KOJIĆKA KOMENTARISALA KEBINOG SINA: Severina prvi put pričala o Igoru nakon priča o razvodu!

Severina Kojić oglasila se i progovorila o Igoru Kojiću po prvi put nakon što su prošle godine počele spekulacije da se razvode.

Pevačica danima izaziva burne reakcije u regionu, a osim što je udarila na vernike kada je na Instagramu objavila fotografije na kojima predstavlja biblijsku raspuštenicu Salome, koja je tražila glavu Jovana Krstitelja, ona je provocirala i izjavama o srpskom generalu. Naime, Severina je Ratka Mladića uporedila sa Adolfom Hitlerom koji je ubijao Jevreje. Ni tu nije stala, već je komentarisala i svoj porno snimak i poručila kako ga nije namerno pusila u javnost, jer ne bi objavila video na kojem nije našminkana.

Kako je tog dana bila raspoložena za komunikaciju sa svojim pratiocima na Instagramu, Severina se dotakla i teme svog supruga Igora, i to po prvi put otkako se prošle godine spekulisalo da se razvode. Nju je jedan od fanova u komentarima pitao "A gde je Igor Kojić?" i pritom ga i tagovao, a pevačica je i na to imala odgovor.

- U Beogradu - napisala je Severina uz emotikon srca.

Podsetimo, mediji su prošle godine pisali da se pevačica i Kojić razvode i da se dugo nisu videli, kao i da ona nije dolazila u Beograd, a ni on u Hrvatsku godinu dana. Ni on ni ona do sada nisu pominjali jedno drugo, niti su pričali o svom odnosu.

