VUK MOB IZVEO TRUDNU VERENICU ISPRED ZGRADE, A ONA GLEDA I NE VERUJE: Reper joj na Dan žena pripremio vrhunsko iznenađenje! VIDEO

Reper Vuk Mob iznenadio je svoju trudnu verenicu nesvakidašnjim poklonom za Dan žena.

Naime, Vukova izabranica dobila je automobil.

foto: Printscreen/Instagram

"Pitam te stvarno, da li me zaj*bavaš?", pričala je Vukova verenica kada je videla automobil koji joj je reper kupio. Snimak je završio na Instagramu, a Olivera je uputila emotivnu poruku:

"Moj muž ne veruje u praznike, on ih napravi sam. Moj muž ne voli cveće i ljuti se kada se nešto podrazumeva. On ne ume da bude kao ostali muževi i pravi se da je nešto što nije onda kada se od njega to očekuje. I ne mora da bude jer ima najbolju dušu na svetu, veliku kao nebo, kao svet, kao univerzum. Takvu da nema svest o sebi kao velikom čak i kada je najveći ili kada sebe stavi na poslednje mesto da bi neko drugi bio srećan. Ne postoji dan da se ne pomolim bogu da naše dete bude poput njega i ne postoji dan kada mogu kao čovek da se izborim sa tim koliko ga volim čak i onda kada znam da mu je previše, Hvala ti moja životna radosti, moje životno dobro i životna ljubavi na svemu što imamo."

Bonus video:

00:23 DOBRI MOJ, ZA MENE SI TI ŽIV DOK SAM JA ŽIV! Vuk Mob na butini istetovirao lik Džeja Ramadanovskog (VIDEO)

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir