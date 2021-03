SAŠI SE DIVIM KAO BIZNISMENU, KAO ČOVEK MI SE GADI: Elma Sinanović otvorila dušu o Popoviću, karijeri i mužu koji je preminuo!

Elma Sinanović iznela je detalje iz privatnog života u javnost.

Pevačica kaže da joj je Noletov "peh" vezan za njenu pesmu napravio reklamu.

"Šampion sluša šampione. Njemu je sve oprošteno. Pratim ga i navijam za njega. Srećna sam što sluša moju muziku. Napravio je ozbiljnu reklamu. Na kraju je i meni i Nadi pošlo za rukom da nam odaju čast dvojica velikih sportista", poručuje Elma i otkriva najveći trenutak tuge i sreće:

"Najveći trenutak tuge se dogodio kada je moj suprug Smail umro. Način na koji se to dogodilo, sve me je povredilo. Izgubila sam najvećeg prijatelja kojeg sam mogla da imam. On mi je bio i majka i otac i brat i sestra. Bilo mi je jako teško. Udala sam se vrlo mlada, 25 godina braka i on mi je bio velika podrška u svemu. On je taj koji je insistirao da se ja bavim muzikom. Koliko god da sam bila talentovana, bez njegove podrške i finansija ne bih mogla."

foto: Printscreen/Instagram

Elma tvrdi da je ćerka Hulija nasledila talenat za muzike na nju.

"Ona je vanserijski talenat, ispašće da je previše hvalim, ali to zaista jete tako. Šteta je za Srbiju da je ljudi ne čuju i ne vide. Mužička karijera zavisi od nje. Sve je interesuje i u svemu voli da se oproba. Boju glasa ima mu poput mene, taj pesak po kom sam prepoznatljiva", kaže Elma.

Pevačica ne odustaje od tužbe protiv Saše Popovića.

"Trajaće to još dugo. Ne odustajem, smatram da pravda treba da bude zadovoljena. Šta ću postići i koliko, ne mogu to da znam. Ono što je do mene, potrudiću se da dođe na svoje. Primetila sam da je i nekoliko kolega podiglo tužbe protiv njega, tako da sam u ovom slučaju povukla nogu. Ima toliko nepravde na estradi, ali jedinu mi je naneo Saša Popović. Izdala sam tri albuma za njegovu produkcijsku kuću, ni dinara dobila nisam. Sa digitalne platforme mi je sve oteo, kao biznismenu mu se divim, a kao čovek mi se gadi", rekla je ona.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir